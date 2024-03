Ferrara Basket, prova di forza. Un parziale di 22-0 gira il match

pordenone

64

ferrara basket

77

: Michelin 2, Farina ne, Agalliu ne, Cardazzo 14, Cagnoni 18, Venaruzzo, Tonut 10, Mandic 4, Venuto 7, Varuzza, Mozzi 9, Biasutti. All. Milli.

FERRARA BASKET: Bellini ne, Romondia 18, Cattani ne, Drigo 4, Kuvekalovic 16, Sankaré 2, Porfilio 7, Guerra, Cecchetti 10, Ballabio 12, Jovanovic ne, Marchini 8. All. Benedetto.

Parziali: 19-16; 34-30; 45-65.

Grazie a un parziale devastante di 22-0 nel terzo quarto, Ferrara Basket centra un successo fondamentale in chiave playoff a Pordenone, sospinta da Kuvekalovic ma soprattutto da un sempre più sorprendente Romondia. Due punti vitali per i biancazzurri, che quasi ipotecano la post season avendo un 2-0 negli scontri diretti con i friulani: ora due gare consecutive in casa, ma prima una Pasqua che Ferrara può vivere in serenità. Avvio equilibrato, le due squadre esplorano i propri lunghi e al 5’ Ferrara vola in contropiede con un ispirato Marchini, ma dall’altra parte Venuto piazza la tripla della parità a quota 12. Cagnoni dai 6,75 porta avanti Pordenone, e la brutta notizia per Benedetto è che Marchini raggiunge quota tre falli dopo appena 8’. Dopo una buona partenza Ferrara si inceppa in attacco, ma i friulani la graziano diverse volte e al 12’ è 22-18: i biancazzurri non segnano mai dall’arco e a metà secondo quarto Pordenone prova ad allungare (27-19). Ballabio suona la carica con una rubata e un canestro facile in ‘coast to coast’, Ferrara dà segnali di risveglio ma Cagnoni è una sentenza dall’arco (32-25). La ripresa inizia con un clamoroso parziale di 22-0 in favore dei biancazzurri, che si riportano avanti sul 38-34 grazie alla prima tripla di serata firmata Romondia, e allungano sul +11 con un Kuvekalovic determinante da ‘4’.

Pordenone resta a zero punti segnati per cinque minuti, Romondia si accende da tre e Ferrara tocca addirittura il +21 al 27’ grazie al suo gioiellino classe 2005. I padroni di casa alzano l’intensità in avvio di ultimo parziale per tentare la rimonta, Ferrara smette di giocare e al 35’ è 56-67, ma rientra Romondia e cambia la musica: regia lucida e un’altra tripla dall’angolo che mette in ghiaccio i due punti.

Jacopo Cavallini