Ferrara Basket, risposta da gruppo vero. Vittoria netta e tutto rimandato a gara tre

ferrara basket

83

fulgor fidenza

61

BASKET: Bellini, Romondia 1, Cattani 6, Drigo 16, Kuvekalovic 13, Porfilio 3, Yarbanga 7, Guerra 6, Cecchetti 10, Ballabio 11, Jovanovic, Marchini 10. All. Benedetto.

FIDENZA: Galli 5, Miaschi 2, Cortese 6, Restelli 7, Di Cola, Ramponi, Usai, Valdo 14, Bellini 16, Ranieri 8, Doumbia 1, Markovic 2. All. Bizzozi.

Parziali: 29-15; 44-33; 67-45.

Ferrara Basket domina gara 2 e forza la serie di semifinale playoff con Fidenza alla ‘bella’ di domenica al Pala Pratizzoli, confermando una superiorità che si era vista anche nel primo atto, poi buttato alle ortiche nel finale da incubo: i biancazzurri scappano già nel primo quarto (29-15) e controllano per i restanti trenta minuti, riconquistando quella fiducia persa dopo gara 1. Ferrara è più forte, ed ora è chiamata a concretizzare per regalare al suo pubblico la finale per il salto di categoria in B Nazionale. Gli estensi partono nel segno di Marchini, e piazzano subito un break di 10-2 provando ad indirizzare la gara: Kuvekalovic schiaccia a canestro il +10 dopo quattro minuti, e Drigo con un gioco da tre punti tiene a distanza una Fidenza forse tramortita dall’impatto con una Bondi Arena sempre più colma di gente.

Al 10’ il vantaggio degli estensi si dilata fino al +14, la Fulgor prova ad entrare in partita mettendo in ritmo Restelli dall’arco, ma la difesa di Ferrara sporca ogni tipo di soluzione. Bravi i biancazzurri a seguire il piano gara e a mettere in fretta la partita in discesa, scordandosi del cocente finale del primo atto a Fidenza: gli ospiti ci credono e accorciano sul -10 grazie alla tripla di Bellini, ma all’intervallo il vantaggio è comunque rassicurante per la truppa di Benedetto. La bomba dall’angolo dello specialista Porfilio porta Ferrara sul 49-33 al 23’, mentre dall’altra parte Fidenza torna a fare un’enorme fatica a trovare la via della retina: i biancazzurri paiono in controllo delle operazioni, la Fulgor non segna per sei lunghi minuti e il parziale è di 11-0 con Drigo e soci che toccano il +22.

Si va avanti con Ferrara stabilmente intorno alle venti lunghezze di vantaggio, Fidenza sembra già pensare a gara 3 e i biancazzurri ne approfittano facendo sobbalzare sui seggiolini i 1500 della Bondi Arena, in un ambiente ancora una volta da categoria superiore. Gli uomini di Benedetto gestiscono nell’ultima frazione di gioco, dimostrando una superiorità che per lunghi tratti si era vista anche in gara 1: domenica si torna a Fidenza per un posto in finale, e Ferrara ci arriva consapevole di averne di più.

Jacopo Cavallini