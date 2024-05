Ferrara, prenditi questa finale promozione

È la partita fin qui più importante della stagione per Ferrara Basket 2018, che in caso di vittoria oggi (ore 18) a Fidenza si guadagnerebbe un posto in finale per la promozione in Serie B. Dopo il netto successo in gara 2, che ha ridato fiducia all’ambiente dopo la beffa del primo atto al Pala Pratizzoli, ci si aspetta un esodo massiccio di tifosi dalla città estense, pronti a sostenere sugli spalti una squadra che negli ultimi mesi ha mostrato una crescita continua. Arrivati a questo punto, viste le potenzialità dell’organico, sarebbe davvero un peccato chiudere anzitempo la stagione: ecco perché tutto il popolo ferrarese ci crede, e si aspetta il colpaccio in trasferta che significherebbe approdo alla finale contro Bergamo. La partita di giovedì sera alla Bondi Arena ha messo in mostra tutto l’arsenale della truppa di Benedetto, brava a scrollarsi di dosso la tensione in avvio di gara e a controllare agevolmente lungo tutti i quaranta minuti, con un vantaggio costantemente sopra la doppia cifra.

L’equilibrio a cui si è assistito in gara 1, è stato così ben presto spezzato in gara 2, a dimostrazione di una Ferrara in forma capace di sovrastare Fidenza in ogni aspetto del gioco. Ora i biancazzurri dovranno replicare quanto di buono fatto in casa pure lontano dalla Bondi Arena, consci di essere più forti e di avere dalla propria una grossa fetta di tifosi: coach Benedetto e il diesse Pulidori hanno rimarcato alla vigilia l’auspicio di avere un metro arbitrale uniforme, che non tuteli troppo Valdo rispetto agli altri giocatori. Molto, se non tutto, si deciderà sui dettagli, perché appare improbabile assistere ad una partita così poco combattutta cone successo in gara 2: sarà una Fidenza diversa, meno remissiva, che in casa – soprattutto nei finali di gara – ha quasi sempre trovato energie ulteriori raschiando il fondo del barile.

Dall’altra parte serviranno concentrazione, lucidità e nervi saldi per portarsi a casa una buona fetta di B1: in caso di approdo in finale, infatti, Ferrara avrebbe il fattore campo a favore nella serie con Bergamo, e di conseguenza pure nell’ulteriore spareggio in caso di sconfitta nella serie coi lombardi, contro una tra Saronno e Cecina. Discorsi prematuri, ma che potrebbero diventare ben più concreti in caso di successo oggi a Fidenza: tutta Ferrara si stringe attorno alla sua squadra per un obiettivo che solo fino a pochi mesi fa sembrava ormai sfumato.

Jacopo Cavallini