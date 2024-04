Ferrara verso i playoff. Sconti agli abbonati Spal

E’ iniziato il countdown playoff in casa Ferrara Basket 2018, a poco più di una settimana dall’esordio nella post season in programma mercoledì 8 maggio alle 20.45 alla Bondi Arena: l’avversaria di turno sarà la Gardonese, primo scoglio verso la promozione in B Nazionale per i biancazzurri. Dopo i tre giorni di riposo concessi da coach Benedetto, il gruppo capitanato da Mathias Drigo tornerà ad allenarsi domani pomeriggio sulle tavole del palasport, mentre giovedì sera al Pala 4 Torri è stato fissato un test amichevole contro la formazione granata che milita in Divisione Regionale 1. Non sarà una settimana come tutte le altre per i biancazzurri, che in questi giorni dovranno fare a meno dei giovani Sankaré, Romondia e Yarbanga, impegnati nelle finali nazionali Under 19 con la canotta della Vis 2008: fondamentale sarà mantenere la condizione fisica per arrivare al meglio all’appuntamento dell’8 maggio. Ieri è stato ufficializzato l’accordo tra Spal e Ferrara Basket in vista della post season: gli abbonati spallini avranno diritto ad uno sconto sui biglietti d’ingresso delle gare giocate alla Bondi Arena. La prevendita partirà giovedì 2 maggio dalle 17.30 alle 19.30: "Siamo felici di sostenere e tifare Ferrara Basket dando il nostro piccolo contributo per fare da cassa di risonanza a quello che per loro sarà il momento più importante della stagione", le parole del digì spallino Di Taranto.

Jacopo Cavallini