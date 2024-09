Final 4, Forlì sa come si vince. Trofeo già alzato da sei biancorossi

Quella che andrà in scena tra domani e domenica sarà la nona edizione della Supercoppa Lnp. Dal 2016 a oggi, con varie formule e partecipanti, si sono succedute una serie di differenti squadre vincitrici. L’unica eccezione è rappresentata dalla Fortitudo Bologna, che ha bissato il successo del 2016 con quello del 2018, conquistato tra le mura amiche del PalaDozza. Al Modigliani Forum, la Pallacanestro 2.015, dal canto suo, andrà a caccia della prima affermazione, dopo il ko in finale nel 2020. Per riuscirci, potrà affidarsi a numerosi protagonisti proprio delle passate edizioni della Supercoppa. Ben sei biancorossi – in campo e fuori – hanno conquistato il titolo negli scorso anni: se non si tratta di un record, poco ci manca.

Nella già citata affermazione della Effe – avversaria dell’Unieuro nella semifinale di domani – nel settembre 2018, ad esempio, esultarono sia Antimo Martino che Daniele Cinciarini. L’attuale tecnico biancorosso mise subito la sua firma su una stagione super (nel marzo 2019 avrebbe festeggiato la promozione in massima serie) presentandosi alla grande quattro anni a Ravenna. Cinciarini, invece, non fu suo malgrado protagonista della Final Four, a causa di un colpo subito alla mano sinistra pochi giorni prima in amichevole. I biancobù si imposero eliminando prima Tortona e quindi superando Casale Monferrato in una tiratissima finale (75-73) risolta da Hasbrouck. In quel roster c’era anche la mano del general manager Marco Carraretto, attuale club manager forlivese.

L’anno successivo, poi, fu la volta di Tortona, che si impose nella Final Four andata in scena nel rinnovato PalaLido di Milano. Tra le fila della compagine piemontese militava Riccardo Tavernelli, attuale playmaker della Pallacanestro 2.015, che si mise in evidenza in entrambe le sfide: miglior assist-man di entrambi in match, 6 nella semifinale vinta su Udine (oltre a 7 punti realizzati, 18 di valutazione), mentre contro Torino in finale (84-81) si fermò ‘solo’ a quota 5 ma fu decisivo nelle battute conclusive della gara.

Settembre 2021: col senno di poi, una nuova ‘doppietta’ forlivese. Sì, perché la stagione di Pistoia partì col botto con la conquista della Supercoppa a Lignano Sabbiadoro. A difendere il pitturato della compagine toscana c’erano proprio gli attuali due pivot di Forlì, vale a dire Daniele Magro e Angelo Del Chiaro. Superati gli ostacoli San Severo e Chiusi nei quarti e in semifinale (quell’anno si trattava di una Final Eight), Pistoia in finale ebbe la meglio su Treviglio (76-70). A trascinarla, proprio da un Magro particolarmente efficace sotto le plance (8 punti e 7 rimbalzi in 20’), dopo aver anche centrato la doppia cifra (12 punti) contro San Severo. In quella partita anche Del Chiaro espresse il proprio meglio (8 + 8). Tutti vorrebbero ripetersi per cominciare forte la stagione.