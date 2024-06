L’incredibile serata del basket toscano: doppia finale, Montecatini e Livorno sognano l’A2

Montecatini, 12 giugno 2024 – Si annuncia una serata al cardiopalma quella di mercoledì 12 giugno per il basket toscano. Nei due distinti tabelloni di playoff promozione della Serie B ci sono due squadre toscane che giocano nelle rispettive finali.

Da una parte Montecatini, che se la vede contro la Del Fes Avellino. Dall’altra Livorno, che gioca contro Roseto. Entrambe le sfide, al meglio delle cinque partite, sono sul 2-2.

In tutti e due i casi non c’è dunque appello, chi vince viene promosso in A2. Al di là di come andrà, queste due sfide sono il sintomo della grande vivacità del basket toscano, che quest’anno aveva in Serie B altre squadre che hanno lottato con onore nei playoff come Piombino e la Pallacanestro Livorno.

Due squadre che poi con il proseguire della post season hanno perso e sono uscite di scena. Restano adesso Livorno e Montecatini. Piazze storiche che cercano di nuovo la Serie A dopo una stagione estenuante.

La Fabo Herons Montecatini gioca la gara decisiva in casa, al PalaTerme. Il palazzetto è esaurito, per una serata in cui tutta la città vuole esserci. Palla a due alle 21. Montecatini aveva iniziato alla grande la serie andando sul 2-0, ma poi sprecando i due match promozione a Avellino. Adesso appunto torna a casa per questa sfida decisiva. Montecatini ha tra l’altro vinto a Roma la Coppa Italia di Serie B, mettendo in bacheca un trofeo importantissimo in questa stagione.

Livorno giocherà la sfida decisiva a Roseto, che in regular season si era piazzata meglio in classifica e dunque ha il vantaggio della “bella” tra le mura amiche. Appuntamento alle 20.45 con circa 400 tifosi livornesi presenti in trasferta.

Ovviamente saranno tanti i gruppi di ascolto in città a Livorno, tra bar e locali che trasmetteranno la partita in streaming sul canale della Lega Pallacanestro, che ha i diritti delle partite. Il destino ha voluto che labronici e termali si giocassero nella stessa sera il loro futuro e un pezzo di storia. Sarà una serata tutta da vivere per chi ama il basket.