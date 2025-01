Fino al 6 gennaio. Memorial Fabbri, tanta Bologna a Rimini

Tredicesima edizione del memorial Mario Fabbri: a Rimini, fino a lunedì ci saranno i giovani più interessanti. Under 14 per i maschietti, under 15 per le fanciulle. Nella rappresentativa regionale maschile – referente tecnico territoriale Davide D’Atri, allenatore Daniele Carnaroli e dirigente Elena Benchimol – troviamo Davide Govoni e Giacomo Tolomelli (Sg Fortitudo), Giacomo Monti (Pontevecchio), Gioele Mazzone (Bsl San Lazzaro) e Leonardo Haka (Benedetto Cento).

In campo anche le ragazze inserite nel Progetto Academy Italia. Tre le ragazze di casa nostra coinvolte: Sveva Barbieri e Sofia Milanovic della Bsl San Lazzaro e Maria Chiara Mazzotti della Pontevecchio.