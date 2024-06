Firma di Benedetto e titolo di B1. Ferrara è al lavoro su due fronti

Sarà ancora Giovanni Benedetto il tecnico di Ferrara Basket nella stagione sportiva 2024/25, in attesa di scoprire a quale campionato parteciperà la compagine biancazzurra. La firma sul contratto non è ancora arrivata, ma le parti si sono strette la mano durante la riunione fiume di ieri sera, a cui era presente tutto il consiglio d’amministrazione della società, assieme al digì Michelini e al diesse Pulidori.

Ferrara sceglie dunque la strada della continuità, confermando il tecnico che ha rimesso in piedi una stagione che sembrava vicina a sprofondare: quattordici vittorie su ventuno partite alla guida dei biancazzurri, un gioco ritrovato ma soprattutto l’apprezzamento della piazza sul piano umano e del temperamento.

Si ripartirà dunque dalla coppia Benedetto-Pulidori, che tanto bene fece a Cento portando la Baltur alla promozione in A2, e l’auspicio è che il ‘tandem’ ora alla guida di Ferrara Basket possa ripetere i successi colti nella città del Guercino.

L’allenatore calabrese aveva espresso da tempo la volontà di continuare il percorso iniziato lo scorso gennaio, e la società lavorava da alcune settimane sottotraccia per la sua conferma: per il progetto tecnico biancazzurro la permanenza di Benedetto rappresenta certamente la soluzione migliore, non ci sono mai stati dubbi e Ferrara non ha mai pensato ad altri allenatori in ottica futura.

Resta ora da capire che tipo di roster si andrà a costruire, e molto dipenderà dai primi passi concreti nella trattativa con Ozzano per il trasferimento di sede e l’approdo di Ferrara in B Nazionale: oltre alla questione della guida tecnica, il Cda di ieri sera è servito soprattutto a mettere le cose in chiaro e sciogliere gli ultimi dubbi prima della decisione definitiva.

Sarà B1 o B2? La società ci ha abituato a non fare il passo più lungo della gamba, ma in questo caso l’occasione appare davvero di quelle da non farsi sfuggire, e dal punto di vista economico non rappresenterebbe un ‘salto nel buio’.

La situazione dei conti di Ozzano non desta particolare preoccupazione, la sensazione è che Ferrara possa affondare il colpo e nelle prossime ore potrebbero esserci i primi contatti per intavolare la trattativa.

