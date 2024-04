Folgore Fucecchio, si aprono i play-out. Contro la Juve Pontedera gara da non sbagliare

La Folgore Fucecchio è impegnata in gara 1 per i play-out che decideranno la permanenza all’interno della Serie C Unica. Il teatro in cui esordiranno i biancoverdi è il Pala Zoli di Pontedera, dopo aver chiuso il girone di qualificazione della seconda fase all’ultimo posto. L’avversario sarà la Juve Pontedera, che non è riuscita a salvarsi direttamente a causa dei peggiori scontri diretti con Don Bosco e che si è dovuta dunque accontentare del 4° posto. In questa seconda fase i pontederesi hanno vinto solo 3 delle 6 gare disputate. Il pronostico, sulla carta, è in favore dei padroni di casa che in questa seconda fase hanno mostrato buoni segnali, cogliendo 2 delle 3 vittorie stagionali. La serie si gioca al meglio delle 5 sfide. Il Pontedera visto il suo miglior piazzamento avrà a disposizione subito due partite in casa, mentre gara tre si giocherà a Fucecchio così come l’eventuale quarto incontro. Nel caso in cui si dovesse arrivare alla ‘bella’ sarebbe nuovamente Pontedera a poter sfruttare il fattore campo.