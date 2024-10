Folgore, sfida delicata sul campo del Cus Firenze. Importanti saranno le scelte in fase offensiva

Una Folgore Fucecchio rinfrancata dalla prima vittoria stagionale di domenica scorsa contro Bottegone, è pronta per affrontare l’odierna trasferta sul campo del Cus Firenze (palla a due alle 18 al Pala Montalve con arbitri Borchi di Pontedera e Liverani di Livorno). Una sfida delicata, visto che entrambe le formazioni hanno due punti in classifica. Il Cus Firenze, sconfitto nelle due trasferte affrontate, ha colto il suo fin qui unico successo proprio tra le mura amiche piegando l’Agliana, fino ad allora imbattuta. Gli universitari sono quindi un avversario ostico da affrontare sul campo amico. I biancoverdi hanno però dimostrato nell’ultima uscita di essere sulla strada giusta per il percorso di crescita intrapreso con l’arrivo in panchina di coach Pistolesi e un rinnovo del roster. La chiave del match sarà quella di limitare gli alti e bassi, cercando di tenere alta l’intensità difensiva e lucidità nelle scelte offensive. Come altresì importante sarà il contributo dei giocatori esperti come capitan Gazzarrini o i fratelli Orsini, che nell’ultima partita hanno recitato un ruolo importante. (Simone Orsini della Folgore Fucecchio nella foto di Pettinati Communication)