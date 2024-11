A Tressano di Castellarano i biancorossi battono Pistoia. La Unahotels inaugura al meglio il ’Teatro’

REGGIO EMILIA

101

PISTOIA

84

UNAHOTELS: Barford 22, Gallo 7,Winston 17, Faye 8, Gombauld 9, Smith J. 9, Fainke 7, Chillo 11, Cheatham 11. N.e.:Uglietti. All.: Priftis.

ESTRA: Christon 7, Benetti 11, Della Rosa 4, Paschall 18, Rowan 11, Forrest 9, Boglio 12, Saccaggi 5, Smith A. 7. N.e.: Anumba. All.: Markowski.

Arbitri: Marco Vita, Andrea Chersida, Mauro Moretti

Parziali: 28-30, 52-49, 75-65

Note: tiri da 3: Unahotels 16/133, Estra 16/32; tiri liberi: Reggio Emilia 13/22, Pistoia 12/16.

Non poteva avere inaugurazione migliore l’avveniristico Teatro dello Sport di Tressano. Il nuovo impianto del comune di Castellarano. Gli oltre 400 spettatori hanno infatti visto un buon match amichevole. Tra le sfidanti, Unahotels e Estra Pistoia, ha prevalso Reggio che, dopo un andamento nel match equilibrato per quasi tre quarti, ha alzato l’asticella di quel tanto che è bastato per allungare, con decisione, nei minuti finali. Entrambe le formazioni alle prese con qualche acciacco fisico hanno tenuto a riposo alcuni dei loro elementi. In casa reggiana non ha giocato Uglietti (mentre Vitali è impegnato con la Nazionale) in quella toscana fuori il nuovo arrivato Kemp e il lettone Silins. Reggio e Pistoia si sono affrontate a viso aperto, dando ampio spazio alla linea verde. I tifosi biancorossi hanno potuto quindi vedere le qualità del giovane Fainke, solitamente inoperoso in campionato. Nella prima frazione percentuali elevate da entrambe le parti, soprattutto dalla lunga distanza dove emerge Boglio in casa Estra (12 punti con 4 bombe); dopo essere andata anche al -10, Reggio reagisce e chiude il parziale in vantaggio con i canestri acrobatici di Winston e le bombe di Smith. Nel terzo quarto calano i ritmi, ma la truppa di Priftis riesce a strappare un break nel finale di periodo con in campo per tanti minuti sia Gallo che Fainke, riuscendo a chiudere le maglie in difesa e fare un buon lavoro sotto i tabelloni. L’ultima frazione serve a Reggio per aumentare il margine. Oltre ai 22 punti di Barford, da segnalare gli 11, con 8 rimbalzi, di un volitivo Matteo Chillo e i 6 assist di Gallo

g.g.