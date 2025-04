Playout A2 femminile: Bagalier Feba sconfitta in casa da Giussano

Iniziano male i playout di A2 femminile di basket per la Bagalier Feba sconfitta (51-53) sul suo campo da Giussano al termine di una gara combattuta e sul filo dell’equilibrio. Le ospiti esercitano un pressing a tutto campo creando difficoltà nella costruzione del gioco, comunque le civitanovesi riescono a farsi valere. Inizialmente Giussano cerca di allungare il passo (12-18), ma è ripresa dalle avversarie con Mini e Perini in evidenza (18-18). Si lotta su ogni pallone e ciascun tentativo di scappare è vanificato per cui il risultato si mantiene sempre in equilibrio quando Binci fa canestro (28-26) poco prima dell’intervallo lungo. Dopo le ragazze della Bagalier Feba partono con il piede giusto con una scatenata Perini (34-28), ma le ospiti non ci stanno e Bernardi mette a segno il canestro del pareggio (36-36). La Feba si appoggia molto su Binci e Perini che ripagano la fiducia con i punti (40-36) quando la tripla di Diotti riporta sotto Giussano (40-39). Le squadre vanno al riposo con la Feba avanti (42-39). Nell’ultimo quarto Diotti e Crippa sorpassano le locali (42-43). Ma la Binci non ci sta e segna i 2 liberi (44-43). Ma a quel punto la Feba s’inceppa a differenza del Giussano che allunga decisamente il passo (44-49). Tutto fatto? Macché, le locali acciuffano le avversarie (49-49), ma poi Binci è costretta a uscire per infortunio mentre le avversarie vanno a segno con Bernardi e Szajtauer (49-53). Perini tiene vive le speranze (51-53) ma nel minuto rimanente non segna nessuno con le locali che oltretutto sbagliano un contropiede.