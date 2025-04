Virtus Bologna domina: le pagelle dei giocatori avversari

DELLA ROSA 6 Il capitano si danna l’anima dando tutto e anche di più. Lui è sicuramente tra quelli che non si arrende ma questo già lo sapevamo.

FORREST 5,5 I 20 punti realizzati non devono ingannare perché molti sono arrivati nel garbage time. Bologna difende in maniera aggressiva e lui soffre la marcatura.

SACCAGGI 6 Non ci sta a perdere neppure se gioca a bilie sulla spiaggia figuriamoci se lo fa contro la Virtus e infatti la sua è stata una partita di grande voglia e determinazione.

BENETTI 6 Come sempre la sua presenza in campo è utile per la squadra.

COOKE 5 Zizic lo porta a scuola e la speranza è che almeno sia servito per imparare la lezione. È vero che il tabellino finale recita 11 rimbalzi il problema è che ormai la partita era finita.

CERON 5,5 Ci teneva a fare bella figura contro la sua ex squadra e ha provato a fare qualcosa ma i risultati non sempre lo hanno premiato.

PASCHALL 5 Di fronte aveva avversari decisamente più in palla e lui ne soffre la fisicità.

ALLEN 5,5 Non è al meglio e si vede ci prova ma i risultati non sempre lo premiano.

VALERIO-BODON 5,5 Vale quanto detto per Allen, non è al meglio e questo lo limita e non poco.

BOGLIO SV

OKORN 5,5 Quando di fronte hai una squadra come la Virtus o giochi la partita perfetta oppure sei destinato a perdere.

M. I.