Unieuro Forlì domina con Perkovic e Harper in evidenza

Parravicini 6,5. Entra nel primo quarto, tocca il primo pallone e segna da tre. Il suo impatto sulla gara è immediato e pesante. Chiude la prima metà con 8 punti in 7’. Poi gioca 6’ nella seconda metà e incide di conseguenza.

Cinciarini 6. Tira male ma è sempre nel vivo del gioco, sia in attacco, sia in difesa. Segna il suo unico canestro su azione a metà quarto periodo, però c’è.

Tavernelli 7. Arriva in doppia cifra con il 75% al tiro e già questa è una notizia. Poi a -34’’ sul 75-67 segna la tripla e mette la ciliegina sulla vittoria. Ordine, difesa, passaggi. Chiude con 4 assist, 3 rimbalzi e 2 recuperi. Ragionatore contro l’arcigna, a dir poco, difesa brindisina.

Gaspardo 6. Penalizzato dai falli in attacco, inizia sbagliando due canestri facili, ma non smette mai di lottare (bene in difesa contro Ogden) e di essere nel vivo della partita.

Perkovic 7. Comincia male sbagliando e forzando qualcosa, ma mentalmente è acceso. Va al riposo lungo con 7 punti, 3 assist ma 3 perse. Poi segna 7 punti di fila nel break forlivese del 3° quarto, compresa una tripla. Chiude come miglior realizzatore della gara, 4 assist, 4 perse e 3 rimbalzi. Insolitamente impreciso ai liberi (3/5 per il 60%).

Pascolo 6,5. Segna poco ma lotta come un leone in difesa e sotto canestro toccando mille palloni e chiude come miglior rimbalzista dell’incontro con 9.

Magro 6. Condizionato dal solito mal di schiena, gioca solo 4’ dove non segna ma fa un buon lavoro in difesa e cattura 3 rimbalzi.

Del Chiaro 6,5. Dà seguito alla bella prova contro Bologna. Parte in quintetto, risponde subito presente in attacco e chiude i primi due quarti con 6 punti e 3/3 al tiro in 10’. Poi Martino gli concede solo 4’ nella seconda metà.

Pollone 6,5. Nel secondo quarto segna la bomba del 32-26 a 4’15’’, poi mette quella allo scadere del terzo quarto per il +15. In mezzo difesa eccellente su tanti, anche su Ogden, e 7 rimbalzi.

Harper 7. Continua la sua serie di prove positive e non solo in difesa. Ottimo approccio alla gara (anche 1 stoppata), silente nel secondo quarto, esplode nel terzo con 8 punti e due triple nel 12-0 Unieuro nei primi 2’30’’. Litiga come al solito dalla lunetta (1/4). Chiude con la miglior valutazione in coabitazione con Perkovic e aggiunge 5 rimbalzi e 6 falli subiti. Primo forlivese a raggiungere la doppia cifra di punti.

Stefano Benzoni