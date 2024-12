Folli e Casu da favola: così il Cmo allunga ancora in classifica

Fa il vuoto la regina del girone G di serie C Cmo Ozzano, che strapazza il Cvd Casalecchio (Folli 27; Casu 20) e resta a punteggio pieno in vetta al raggruppamento: sulla sponda Cvd sabato 15 verrà scoperta la targa dedicata a Roberto Ventura, ex istruttore e leggenda casalecchiese (nonché tra i fondatori della Fossa dei Leoni) nel campetto al fianco delle scuole 25 Aprile. Dietro perde terreno la Virtus Medicina, che crolla nel derby sul campo della Francesco Francia (quarta vittoria consecutiva) nonostante le doppie cifre di Francesconi (14), Zanetti (13) e Iattoni (11): per i zolesi di coach Mondini 28 punti di Tosini, mvp del match. Rallenta la corsa di Molinella, che a Scandiano incappa nella seconda sconfitta consecutiva: tra le fila di coach Baiocchi bene Farabegoli (14), Carella (13) e Seravalli (10).

Gare girone G: Sg Fortitudo-Bsl San Lazzaro rinviata, Scandiano-Molinella 64-54, Francesco Francia-Virtus Medicina 84-59, Argenta-Lg Competition 70-82, Novellara-Vignola 90-96, Cmo Ozzano-Cvd Casalecchio 85-64, Cmp-Arena 79-80.

La classifica: Cmo Ozzano 20; Virtus Medicina 16; Scandiano, Francesco Francia, Molinella e Lg Competition 14; Cmp Granarolo 10; Cvd Casalecchio 8; Argenta, Vignola, Sg Fortitudo e Arena 6; Bsl San Lazzaro e Novellara 2.

Gare girone M: Pisaurum Pesaro-Titano San Marino 68-51, Baskers-Cab Ancona 115-72, Santarcangelo-Fossombrone 74-64, Porto Sant’Elpidio-Robur Falconara 94-79, Robur Osimo-Taurus Jesi 100-83, Urbania-Real Pesaro 72-70, Sutor Montegranaro-Guelfo 67-63.

La classifica: Baskers e Santarcangelo 20; Urbania 18; Fossombrone 14; Porto Sant’Elpidio 12; Taurus Jesi, Pisaurum Pesaro, Sutor Montegranaro e Titano San Marino 8; Guelfo, Robur Falconara, Real Pesaro e Robur Osimo 6; Cab Ancona 0.