Forlì, a Faenza il secondo test. Ma per Dawson bisogna aspettare

Dopo la prima uscita di mercoledi sera contro la Virtus Imola vinta 74-65 al PalaRuggi, oggi con palla a due alle 18 andrà in scena la seconda amichevole precampionato per la nuova Unieuro di coach Antimo Martino. I forlivesi affronteranno al PalaCattani di Faenza i padroni di casa dei Raggisolaris, altra formazione come quella imolese inserita nel girone nord della serie B.

Fra i forlivesi, che ieri si sono allenati due volte e saranno in palestra anche questa mattina alle 9 a poche ore dalla palla a due, mancherà ancora l’israeliano Shawn Dawson. Il secondo straniero dell’Unieuro sta lavorando a parte con il preparatore ed effettuerà la prima vera seduta con i suoi prossimi compagni di squadra solo alla ripresa degli allenamenti prevista per lunedì 2, con la fondata possibilità di vederlo esordire in maglia biancorossa venerdì e sabato prossimi al torneo quadrangolare di Lignano Sabbiadoro. Non cambia quindi il programma settimanale voluto da coach Martino che vuole verificare i progressi ed i passi avanti dei suoi anche con alle spalle una mattinata di lavoro, ieri seduta atletica, oggi invece solo basket. Questo comporterà inevitabilmente gambe pesanti e possibile scarsa precisione di tiro e fluidità offensiva, ma si tratta di situazioni messe in preventivo, accettate e volute dallo staff tecnico forlivese.

Ovviamente ci sarà spazio per tutti, al netto di acciacchi dell’ultimo minuto, così come è stato a Imola, compresi quindi i 2006 Tommaso Pinza e Simone Errede che, soprattutto il primo, ben si sono comportati nello scrimmage contro gli imolesi. Faenza, allenata ancora dal forlivese Gigi Garelli, si presenterà con un roster in gran parte rivoluzionato rispetto a quello della scorsa stagione. Infatti accanto ai tre confermati Sebastian Vico, Mitchell Poletti – costoro vecchie conoscenze degli appassionati biancorossi – e Giovanni Poggi, ci saranno cinque volti nuovi come il play Alberto Fragonara, la guardia Lorenzo Calbini, le due ali Tomas Cavallaro e Lorenzo Zangheri e l’ala forte Nemanja Dincic. Insieme a loro troveranno spazio il playmaker del 2005 Giacomo Naccari e Moustapha Ndiaye, centro del 2006.

Quella di oggi sarà la seconda uscita anche per i faentini che sabato scorso all’esordio hanno sconfitto di un punto la Virtus Imola. In casa manfreda si respira grande entusiasmo per quella che tutti si augurano possa essere la stagione della svolta con una squadra su cui ci sarà tanto da lavorare ma con eccellenti potenzialità. In panchina, sempre coach Garelli, fresco di rinnovo triennale e di un contratto che, volendo, dopo due anni gli darà la possibilità di diventare dirigente del club.