Forlì avanti per 30’, poi beffa supplementare. Parravicini non basta, PalaDozza ancora tabù

FLATS SERVICE BOLOGNA

76

UNIEURO FORLÌ

71

(dopo 1 tempo supplementare)

FLATS SERVICE: Giordano n.e., Morandi n.e., Aradori 4 (1/3, 0/1), Gabriel 14 (4/10, 2/12), Battistini 5 (1/2 da tre), Bolpin 6 (2/5, 0/3), Panni 5 (1/1, 0/1), Mian 8 (1/4, 2/8), Fantinelli 10 (4/5), Freeman 24 (9/14, 0/1). All.: Caja.

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 17 (0/2, 5/11), Cinciarini 2 (0/2, 0/1), Tavernelli 4 (1/3 da tre), Gaspardo 12 (1/4, 3/7), Perkovic 11 (1/3, 2/11), Pascolo 4 (2/3), Magro 1 (0/1), Del Chiaro 15 (7/12), Pollone 3 (0/1, 1/7), Harper 2 (1/2, 0/3). All.: Martino.

Arbitri: Radaelli, Puccini, D’Amato.

Parziali: 17-18, 34-39, 52-54, 67-67.

Note – T2: Bologna 22/42 (52%), Forlì 12/30 (40%); T3: Bologna 5/28 (18%), Forlì 12/43 (28%); TL: Bologna 17/20 (85%), Forlì 11/14 (79%). Rimbalzi: Bologna 47 (12 offensivi), Forlì 45 (14 offensivi).

Continua la serie nera della Pallacanestro 2.015 che nella sua storia non ha ancora violato il PalaDozza: sesta sconfitta consecutiva. C’è mancato poco. Ha perso al supplementare contro una Effe che nell’overtime ha avuto qualcosa in più in attacco, soprattutto con Gabriel autore di 5 punti e della bomba (la seconda della sua partita) del 74-71 a -1’23’’ che ha indirizzato l’incontro.

L’Unieuro è stata avanti quasi tre quarti e mezzo, nonostante un Demonte Harper da 2 punti con 17% al tiro in 35’. E una differenza di rendimento imbarazzante fra le due coppie di stranieri: per quella targata F Freeman-Gabriel 38 punti e 20 rimbalzi, per quella forlivese 13 punti e 4/19 al tiro (almeno 4 air-ball di Perkovic). L’Unieuro ha giocato una buona gara, ma ha sbattuto contro l’ottima difesa della Fortitudo che, aggredendo i forlivesi molto ‘alta’ vicina a metà campo, li ha costretti a girare palla sul perimetro e ad accontentarsi del tiro da tre (43 conclusioni contro 30 da due, per la Fortitudo proporzioni opposte). Forlì ha costruito molti buoni tiri ma le percentuali l’hanno tradita.

I biancorossi hanno guidato per tre quarti e mezzo (massimo vantaggio sul +7, 36-43 a inizio terzo quarto), spinti dagli italiani e da qualche sprazzo di Perkovic. Poi nel quarto periodo ha cominciato a non farcela più. Ironia della sorte, dopo il primo (e unico canestro) di Harper nella prima azione del quarto periodo, l’attacco forlivese si è piantato e la Fortitudo ha piazzato un 13-0 in 5’30’’ che dal 52-56 è valso il 65-56.

Partita finita? Per tutti ma non per Parravicini che con tre bombe ha ridato coraggio ai biancorossi, segnando anche il 67-67 a -58’’. Poi errore di Freeman, stoppata dello stesso Freeman su Del Chiaro sotto canestro, prima degli errori di Gabriel e Bolpin da tre.

Al supplementare erano due squadre stanche. Del Chiaro firma il 71-71 a -2’29’’. Gabriel segna da tre, Perkovic prima e Harper poi sbagliano da lontano dalla lunga distanza per il pareggio. E ancora Gabriel la chiude a 16’’. Forlì esce amareggiata dal PalaDozza e, in una classifica così corta, viene risucchiata verso centro gruppo.

Gli altri anticipi: Piacenza-Pesaro 74-77, Milano-Cividale 81-79 (d1ts).

Partite di oggi: Vigevano-Brindisi, Avellino-Verona, Rimini-Cantù, Cento-Nardò, Cremona-Torino, Orzinuovi-Livorno.

Classifica: Rimini 28, Udine* 24, Cantù e Cividale* 22, Milano* 20, Verona, Forlì* e Rieti* 18, Avellino e Fortitudo* 16, Orzinuovi, Torino e Pesaro* 14, Brindisi 12, Cremona, Livorno e Nardò 10, Vigevano e Cento 8, Piacenza* 6.