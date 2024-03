Forlì, coach Martino di slancio a Casale : "Dalla vittoria in Coppa un spinta in più"

"Arriviamo a questa partita dopo la soddisfazione della conquista della Coppa Italia: un traguardo importante per il club e gratificante per tutti noi, staff tecnico e giocatori. Ora ci aspettano cinque gare per chiudere la stagione regolare, con l’obiettivo di assicurarci il primo posto, anche per avere nei playoff sempre il potenziale vantaggio del fattore campo. Fra l’altro il calendario ci propone tre partite in trasferta contro tre squadre che hanno l’obiettivo di salvarsi: quindi con tutte le difficoltà del caso".

Coach Antimo Martino presenta così la sesta giornata della fase orologio stasera contro la Novipiù Monferrato (palla a due alle 20.30, PalaEnergica Paolo Ferraris). "Incontriamo Casale che negli ultimi due incontri casalinghi ha vinto nettamente contro la Fortitudo Bologna e ha perso per un punto, solamente nel finale, contro Verona. Quindi una squadra che ha tutte le potenzialità per metterci in difficoltà e dovremo essere bravi a farci trovare pronti, soprattutto dal punto di vista mentale, per affrontare il match al meglio".

Il nuovo coach dei piemontesi è Stefano Cova, che era il vice di Fabio Di Bella, recentemente esonerato, e "ci troveremo sicuramente di fronte ad alcune loro novità tecnico-tattiche, anche nella gestione delle rotazioni, che in precedenza erano ridotte, con cinque elementi che stavano sul parquet per gran parte del match. I nostri avversari hanno fra l’altro in regia un giocatore interessante come Andrea Calzavara, che sta disputando una bella stagione con buone cifre, e Christoper Kelly, una guardia con atletismo e molto pericolosa, soprattutto nel tiro da fuori e che ha dimostrato di avere qualità anche per attaccare il ferro. Inoltre, Dalton Pepper è un veterano che conosce bene la categoria e che sa mettere in campo diverse soluzioni, così come Niccolò Martinoni. In più Casale ha aggiunto in corsa un giocatore come Abdel Fall che ha dato loro più prestanza fisica e sotto canestro dovremo darci da fare".

Fra i biancorossi troviamo un casalese doc come Fabio Valentini, che per la prima volta da avversario, torna nel palasport di casa, e l’assistente Andrea Fabrizi, che per molti anni ha lavorato nel club piemontese. "Sappiamo che per Fabio sarà una partita diversa – precisa il coach – e la componente emotiva sarà particolare rispetto ad altre partite. Ritorna quindi a casa e giocherà in un posto dove è cresciuto e dove ha legami familiari e di amicizia. Ma è un professionista e quando ci sarà la palla a due riuscirà a mettere da parte le emozioni e pensare esclusivamente alla gara".

La conquista del trofeo della Coppa Italia a Roma e il primo posto nel girone Rosso segnalano una Pallacanestro 2.015 chiaramente in salute e che si presenterà al completo contro la Novipiù, forte di un successo che ha regalato una enorme dose di autostima ai biancorossi. "La nostra vittoria in Coppa Italia ci ha concesso una spinta in più – prosegue Martino –, anche perché vincere aiuta a vincere e abbiamo saputo dare continuità ai brillanti risultati dello scorso campionato: rimanere su certi livelli crea sempre una buona mentalità per competere e per vincere. Un aspetto psicologico che, nel lungo periodo – conclude il tecnico dell’Unieuro –, ti dona dei grandi vantaggi".