Forlì e la maledizione del PalaDozza: undici anni senza vittorie

È da undici anni che Forlì non passa sulle gloriose tavole del PalaDozza. Esattamente dal 25 aprile 2013, data appunto dell’ultimo successo dei forlivesi, all’epoca targati Le Gamberi Foods. A prevalere fu la squadra allenata da Sandro Dell’Agnello con Spencer e Roderick come stranieri, che vinse 97-101 dopo un supplementare contro la Biancoblù Basket Bologna, non proprio la Fortitudo vera e originale, ma una creatura di cui era parente molto stretta.

Dopo quel giorno per tre anni le due squadre non si sono incontrate: nella stagione 2013/14 la Fortitudo non c’era, in quella successiva Forlì era fallita e nel 2015/16 l’Unieuro era ripartita dalla B. I romagnoli tornarono a giocare al PalaDozza il 20 novembre 2016. La squadra di Garelli perse 73-65 nonostante i 20 punti di Blackshear, i 14 di Crockett e gli 11 di Vico.

L’anno seguente, invece, l’Unieuro di coach Valli andò a un passo dalla vittoria, cedendo 75-73. Guidata dai 18 punti di Naimy e di Jackson e dai 14 di Diliegro, Forlì fu quasi sempre avanti ma nel finale dovette arrendersi a due bombe dai due angoli di Mancinelli e pagò uno 0/4 complessivo ai liberi ‘siglato’ prima da De Laurentiis e poi dallo stesso Naimy. Era il 10 dicembre 2017.

Ancora a dicembre, il 23 del 2018, l’Unieuro di coach Valli perse 97-95 dopo un supplementare contro la Fortitudo allenata da un certo Antimo Martino, con Pierpaolo Marini che sbagliò la bomba della vittoria. Ma fu l’epilogo dei tempi regolamentari a lasciare i biancorossi con l’amaro in bocca. Infatti dopo che Giachetti aveva segnato il canestro dell’87-88 per Forlì a due secondi dalla fine, Martino chiamò time-out avanzando la palla in zona d’attacco. Qui ci fu una chiara incomprensione fra i forlivesi e il risultato fu che Leunen si trovò solo sotto canestro. Ovviamente ricevette, subì fallo e andò in lunetta dove però segnò solo un libero, quello del pareggio. Melvin Johnson fu il miglior marcatore dell’incontro con 30 punti, Marini chiuse con 17.

Nelle successive tre stagioni Forlì non scese più al PalaDozza visto che la Fortitudo era in A1. Ci tornò il 26 marzo 2023 nell’ultima gara della prima fase, prima dell’inizio dell’’Orologio’. Questa volta Martino sedeva sulla panchina forlivese. Bologna comandò quasi tutta la gara, ma Forlì nell’ultimo quarto rimontò e perse 72-70 con Adrian che sbagliò non di molto la bomba, da metà campo, della vittoria. L’ala americana chiuse con 24 punti.

L’ultima sfida fra le due squadre disputata nel capoluogo bolognese risale all’11 ottobre 2023, terza giornata di andata. Forlì perse 73-63 nonostante i 15 punti di Johnson, i 13 di Cinciarini e gli 11 di Allen. Da ricordare però da quel match l’ostacolo in più per Forlì, privata al PalaDozza del sostegno dei suoi tifosi.