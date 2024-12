Forlì fa festa in vista della Effe. Il presidente: "Ancora competitivi"

Reduce da tre vittorie che hanno puntellato la classifica e in vista del sentitissimo derby di sabato sul campo della Fortitudo, si è tenuta martedì sera, all’interno della suggestiva location delll’ex chiesa di San Giacomo, la tradizionale cena degli auguri di Natale organizzata dalla Pallacanestro Forlì 2.015 e dai soci della Fondazione che la sostiene. L’evento, che ha avuto come principale protagonista la solidarietà, ha visto la partecipazione di circa 220 persone tra autorità, sponsor, partner e amici della società di via Corridoni, in una serata dal clima festoso e divertente.

"Questi dieci anni sono stati fantastici – ha affermato il presidente Giancarlo Nicosanti – e ci sentiamo parte di una comunità importante. Affrontiamo in questa stagione un campionato difficile, ma abbiamo voluto e vogliamo continuare ad essere competitivi". Gli ha fatto eco il coach Antimo Martino, che ha sottolineato come alleni "un gruppo serio e professionale, che sta crescendo. E mi auguro di poter fare sempre meglio in futuro". Il sindaco Gian Luca Zattini ha sottolineato invece come "un palasport da serie A1 ci sia già... Ora tocca alla squadra: l’importante è pensare in grande e crederci".

Tutti i commensali, compresi gli atleti, lo staff tecnico e dirigenziale e i rappresentanti delle compagini giovanili, sono stati quindi coinvolti nell’asta e nella lotteria di beneficenza, con palloni e maglie autografate dai giocatori e premi offerti dagli sponsor, che hanno portato la raccolta di fondi a un totale di 5.870 euro: somma che verrà devoluta all’Istituto Oncologico Romagnolo e a CavaRei, l’associazione nata nel 2018 per offrire servizi a supporto della disabilità e che gestisce importanti strutture. I presenti hanno così avuto l’opportunità di conoscere il progetto dello Ior per riqualificare gli spazi della Chirurgia generale e terapie oncologiche avanzate dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ e le attività inclusive proposte da CavaRei, negli interventi del responsabile della comunicazione dello Ior Paolo Grillandi e della presidente di CavaRei Maurizia Squarzi.