Forlì, Martino non si fida: "Vigevano metterà grande energia"

A tre partite dalla fine della fase a orologio l’Unieuro cala sul piatto del campionato la carta Daniele Magro. E lo fa nella difficile trasferta di Vigevano, la penultima della seconda fase. Antimo Martino – sempre concentrato, attento e determinato – non nasconde le insidie che potrebbero arrivare dalla trasferta in terra lombarda (ore 18): "Vigevano è una neopromossa vivace che sta disputando sicuramente un buon campionato, sono una buona squadra e hanno un fattore campo che incide e che si farà sicuramente sentire. Inoltre sono reduci da una brutta sconfitta e quindi mi aspetto una comprensibile reazione".

Prima di Pasqua, infatti, i lombardi hanno perso 103-57. Un risultato che deve suonare come un campanello d’allarme, anche per Forlì: "Noi per portare a casa la vittoria dovremo pareggiare l’energia che loro metteranno in campo e portare avanti la nostra partita giocando con pazienza e con intelligenza. E soprattutto dovremo cercare di restare sempre lì con la testa per ottenere un successo che ci consentirebbe di avere sempre maggiori certezze di chiudere questa seconda fase al primo posto".

Se Vigevano ha faticato contro squadre di metà e bassa classifica, contro le grandi o presunte tali è sempre stata protagonista di prove interessanti e convincenti: "Ho visto diverse loro partite e ho notato che contro le prime della classe sono una squadra che trova grande spinta e motivazioni ulteriori per fare bene. Infatti contro Trapani e la Fortitudo hanno disputato eccellenti partite e hanno anche battuto Torino. Sono una squadra che gioca con carica ed entusiasmo e che ha due eccellenti giocatori americani".

Martino affronta ovviamente anche l’argomento dell’esordio del nuovo arrivato: "Magro per caratteristiche tecniche e tattiche non stravolgerà i nostri equilibri, ma il suo sarà un ingresso molto importante perché aggiungiamo un giocatore che ci mancava con un corpo e una tecnica diverse da quelle di Zilli di cui prenderà il posto. Con lui avremo più chili, più centimetri e più presenza in area sia nella nostra metà campo, sia in quella avversaria. Bisognerà però non commettere l’errore di avere aspettative troppo alte per quello che lo riguarda: è un giocatore di sistema". Per la regola dei 10 senior, oggi Zilli resterà fuori. Ma sarà così per sempre? "Oggi la situazione logica è questa – conferma Martino – e questo ci darà la possibilità di concedere a Giacomo giorni di riposo e sedute di lavoro differenziato per poterlo un domani recuperare più sano e di conseguenza anche più performante. Poi avere 11 giocatori credo rappresenti uno stimolo per tutti".

Anche oggi Kadeem Allen non sarà al massimo della condizione, ma Martino e la dirigenza sono fiduciosi nel suo pieno recupero: "Si sta allenando, anche se risente ancora un po’ del fastidio al ginocchio della gamba della caviglia infortunata. Una condizione perfetta contiamo di fargliela riacquistare nel giro di dieci-quindici giorni. Dalla Coppa Italia si sta gestendo con intelligenza, da parte sua c’è grande disponibilità e fra di noi basta uno sguardo, come successo contro Cremona, per capirci e comportarci di conseguenza".

Stefano Benzoni