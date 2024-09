Forlì, ora sotto con la Supercoppa. In palio derby e pass per i sogni

La Pallacanestro 2.015 si prepara a vivere il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Tra sabato e domenica, infatti, il Modigliani Forum di Livorno ospiterà l’edizione 2024 della Supercoppa Lnp, alla quale Forlì prenderà parte insieme ad altre tre quotate formazioni di A2. Di fatto, le migliori squadre del passato campionato. I biancorossi andranno a caccia del titolo in qualità di vincitori della Coppa Italia 2024 di serie A2. Ci saranno poi Orzinuovi (finalista Supercoppa 2023, in sostituzione di Trapani, promossa in massima serie), Fortitudo Bologna (finalista tabellone Argento dei playoff) e Cantù (finalista del tabellone Oro).

La ‘due giorni’ di Livorno scatterà alle 14 di sabato con la prima semifinale, che vedrà protagoniste Cantù ed Orzinuovi. Alle ore 18.30, poi, sarà il turno dell’Unieuro, che se la vedrà con la Fortitudo nel primo gustoso derby del nuovo anno. Le due vincitrici si contenderanno poi la Supercoppa domenica (palla a due ore 20) nella finale della rassegna. Anche le compagini di serie B Nazionale si giocheranno il trofeo di categoria: sabato Herons Montecatini-Roseto e Pielle Livorno-Ruvo di Puglia.

Per Cinciarini e compagni, è previsto subito un match tutto da vivere. Contro i rivali storici della Effe, del resto, non può essere diversamente. A Livorno in palio ci sarà il pass per la finalissima di Supercoppa, lo scorso marzo al PalaTiziano di Roma, invece, ci si contendeva proprio la Coppa Italia. Dall’altra parte del tabellone, in caso di raggiungimento della finale di domenica, Forlì potrebbe invece ritrovare Fabio Valentini, ora a Cantù. Mentre Orzinuovi non è la società retrocessa in B ma l’ex Treviglio, col supporto del medesimo ambizioso sponsor Gruppo Mascio.

Nel novembre 2020 la Supercoppa si disputava come Final Eight a Cento: la squadra di Sandro Dell’Agnello fu sconfitta in finale da Scafati. Un match reso ancor più difficile da ben tre assenze tra le fila dei forlivesi: Davide Bruttini, Jacopo Giachetti e soprattutto Terrence Roderick. Forlì vorrebbe tanto prendersi una rivincita. Che può essere benaugurante: le ultime due vincitrici, Cremona e Trapani, sono poi salite di categoria. La stessa impresa riuscì a coach Martino nel 2018, proprio con la Fortitudo. Le altre nell’albo d’oro (Trieste, Tortona, Scafati, Pistoia) fanno tutte parte del salotto buono del basket italiano.

La rassegna del Modigliani Forum sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Lnp Pass (riservata agli abbonati), ma è già regolarmente attiva anche la prevendita per assicurarsi i tagliandi d’ingresso sul portale ticketmaster.it. Si possono comprare anche per la singola giornata (sabato oppure domenica, compresi i match di serie B): parterre 30 euro, tribuna numerata 1° anello 20, curva non numerata 15. I prezzi sono a tariffa intera e non sono comprensivi dei diritti di prevendita. A 35 euro (55 in parterre) c’è l’abbonamento per tutte le sei partite del weekend. Sabato la biglietteria del palasport aprirà alle ore 12, mentre domenica alle 15.15.