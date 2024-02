Forlì prima: che scatto in classifica. Può avere il fattore campo per tutti i playoff

Forlì macina vittorie su vittorie ed è sempre più regina del girone Rosso di serie A2. Quello di domenica sul campo di Agrigento è stato il sesto successo consecutivo dei biancorossi, che non perdono dal 6 gennaio scorso sul campo di Cividale. Serie di vittorie che ha portato alla ribalta l’Unieuro anche in classifica, complice qualche inciampo favorevole delle avversarie. Dopo il primo posto al termine della prima fase strappato in extremis, la Pallacanestro 2.015 abbozza già ora un tentativo di fuga. Nonostante all’appello manchino ancora otto partite di regular season.

L’ultimo è stato un turno di campionato a tinte biancorosse. Cinciarini e compagni hanno dato ancora una volta dimostrazione della loro forza col minimo sforzo in terra siciliana. Contemporaneamente, la Fortitudo Bologna cadeva malamente a Casale Monferrato, penultima del girone Verde con sole 5 vittorie prima di domenica. L’assenza di Fantinelli ha giocato un ruolo decisivo, certo, ma il -22 conclusivo è una punizione severissima per la squadra di Attilio Caja, che va ben oltre defezioni e acciacchi (aveva recuperato Bolpin e Ogden). Domenica sera, così, l’Unieuro volava a +4.

Insomma, Forlì continua a correre mentre le dirette avversarie per il vertice mostrano piccole crepe e, a turno, rallentano e si allontanano dal primo posto. Concretezza e solidità degli uomini di Antimo Martino sono sbalorditive: la differenza è tutta qua. La classifica, del resto, la dice lunghissima. Trieste, da tutti accreditata come squadra da battere a inizio stagione, dista ben 12 punti dai biancorossi (più il vantaggio della differenza canestri), Udine – con una partita in meno – e Verona 8: raggiungere la Pallacanestro 2.015 sarà impossibile o quasi. Tra qualche settimana Forlì potrebbe avere la matematica certezza di essere tra le prime quattro e avere il vantaggio del fattore campo almeno al primo turno.

Al tempo stesso, anche il vantaggio sulla Effe, seconda della classe, comincia a farsi cospicuo e prezioso. Non è incolmabile, anche considerando che gli scontri diretti, in caso di arrivo in parità, premiano gli emiliani. Ma il calendario dei biancoblù è leggermente più complicato di quello dell’Unieuro: la Fortitudo, seppur all’ultima giornata, dovrà affrontare la delicata trasferta in casa di Trapani, capolista del girone Verde. Nei prossimi weekend il cammino non è così impervio, con Bologna impegnata sui campi di Vigevano e Latina e in casa con Rieti. Ma anche Forlì può continuare a vincere, sabato contro l’Urania (reduce da 2 ko) e Luiss Roma, prima del big match casalingo contro Torino che precederà la Coppa Italia (ieri successo 91-86 su Piacenza).

Chiudere davanti a tutte la regular season regalerebbe non pochi vantaggi in ottica playoff, come lo scorso anno. Innanzitutto poter contare sul fattore campo dal primo turno fino alla potenziale finale promozione. Anche gli avversari, poi, sarebbero sulla carta più ‘morbidi’. Il primo ostacolo sarebbe l’ottava del Verde (oggi la Luiss Roma), quindi, nell’eventuale semifinale, ecco la quarta del Verde (Rieti, già superata pochi giorni fa) o la quinta del Rosso (Trieste). Temi prematuri da affrontare, certo, ma continuare a navigare a vele spiegate può rivelarsi decisivo.