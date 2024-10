Forlì, primo sorriso. Pur con fatica. Apre Del Chiaro, chiude Pascolo

Unieuro Forlì

75

Sella Cento

59

UNIEURO FORLÌ: Dawson (0/4, 0/2), Parravicini 9 (2/2, 1/4), Cinciarini 10 (1/4, 2/6), Tavernelli 2 (0/1 da 3), Gaspardo 10 (2/6, 2/5), Pascolo 6 (3/5), Magro 5 (2/2), Del Chiaro 19 (7/10), Pollone 2 (1/1, 0/2), Pinza ne, Errede ne, Harper 7 (2/8, 1/5). All.: Martino.

SELLA CENTO: Tamani 2 (1/1), Ramponi ne, Tanfoglio 3 (1/1 da 3), Henderson 6 (3/5, 0/4), Alessandrini 3 (0/2, 1/4), Berdini 10 (3/6, 0/1), Delfino 9 (3/9, 0/1), Moretti ne, Sperduto 6 (2/5 da 3), Davis 16 (4/10, 2/5), Benvenuti 1 (0/1, 0/1), Nobile 3 (0/1, 1/2). All.: Di Paolantonio.

Arbitri: Nuara, Perocco, Yang Yao.

Parziali: 21-13, 39-26, 59-44.

Note – T2: Forlì 20/42 (48%), Cento 14/35 (40%); T3: Forlì 6/25 (24%), Cento 7/24 (29%); TL: Forlì 17/20 (85%), Cento 10/19 (53%). Rimbalzi: Forlì 47 (12 offensivi), Cento 36 (8 off.). Uscito per falli: Magro. Spettatori: 2.726.

La Pallacanestro 2.015 si lascia alle spalle il brutto esordio di Cividale e parte col piede giusto tra le mura amiche superando Cento nel sentito derby regionale. Gli uomini di Antimo Martino hanno guidato nel punteggio di fatto per tutto il match, conquistando così due punti importantissimi per cominciare il viaggio nel nuovo campionato. Ottimo l’impatto di Del Chiaro (19 punti), preziosissimo in particolare nel primo tempo, mentre sono ancora in evidente fase di rodaggio, invece, Harper e Dawson: 12 punti in coppia con 3/19 al tiro.

Quella di Forlì è una vittoria meritata, anche se non particolarmente brillante. Per 22’ i biancorossi sono frizzanti e lanciano ottimi segnali, poi si appannano all’improvviso. La difesa non viene mai meno ed è l’ingrediente principale del successo, perché per ben 12’20” di gioco, a cavallo tra terza e quarta frazione, l’Unieuro trova il canestro dal campo soltanto una volta. Dal 54-36, con la contesa in pugno, Cinciarini e compagni si trovano avanti solo sul 67-59 a poco meno di 2’ dalla fine. Pascolo è decisivo nel finale, ma rimangono le difficoltà incontrate nel momento clou. Domenica contro Verona, sempre in via Punta di Ferro, servirà una conferma: si tratterà del primo vero big match stagionale.

I padroni di casa, ad ogni modo, scattano subito bene ai blocchi (7-3). Cento colpisce in avvicinamento a canestro e mette la freccia (9-11), ma il finale di primo quarto è tutto di marca forlivese. Perché l’Unieuro alza le percentuali e, col centro toscano già in doppia cifra, trova il +8 (21-13) con un break di 11-2.

La Sella è in grande difficoltà. Delfino e Davis non sfondano, con Forlì brava a recuperare possessi e ripartire in transizione. Il vantaggio, così, vola presto in doppia cifra. Prima 30-17 col 2+1 di Magro, poi Gaspardo fissa il +14 (36-22) dopo 17’.

È il momento migliore del match dei biancorossi romagnoli, che continuano a battere il chiodo dopo la pausa lunga. Un break di 7-0 vale il il massimo vantaggio della partita sul +20 (46-26). Cento ci prova con Berdini e 8 punti dell’ex Cantù valgono il 54-41, Forlì mantiene le distanze grazie a un’ottima precisione dalla lunetta (59-41).

Offensivamente, però, l’Unieuro fatica incredibilmente. Al punto che, dal +18 di Parravicini, l’unico canestro dal campo è la bomba di Cinciarini che apre il quarto periodo (62-44). I biancorossi difendono forte, ma arrivano costantemente ai 24” con poca inventiva. Cento è frizzante e con Davis tenta il tutto per tutto: 67-59 a -1’53”. Pascolo non si lascia intimorire e trascina i suoi fuori dalle secche con 6 punti consecutivi per il 73-59 a 30” dalla sirena.