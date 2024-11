Forlì stanca, è un passo indietro. Altro che aggancio: troppa Udine

OLD WILD WEST UDINE

84

UNIEURO FORLì

75

OLD WILD WEST UDINE: Stefanelli 7 (2/4, 1/2), Sara (0/1), Bruttini 9 (4/6), Alibegovic 11 (2/5, 1/5), Caroti 2 (1/4, 0/3), Hickey 16 (3/4, 3/5), Johnson 17 (6/8, 1/2), Ambrosin 5 (1/1 da tre), Da Ros 17 (2/2, 4/6), Pini n.e. Ikangi (0/3 da tre). All.: Adriano Vertemati.

UNIEURO FORLI’: Parravicini 15 (1/4, 3/9), Cinciarini n.e. Tavernelli 13 (2/3, 3/5), Gaspardo 14 (4/5, 2/6), Perkovic 8 (1/2, 0/3), Pascolo 6 (3/6), Magro 2 (1/5), Del Chiaro 6 (1/3), Pollone 3 (1/4 da tre), Pinza 2 (1/1, 0/1), Harper 6 (3/5, 0/2). All.: Martino.

Arbitri: Pazzaglia, Nuara, Grappasonno.

Parziali: 27-14, 50-34, 72-47.

Note – T2: Udine 20/34 (59%), Forlì 17/34 (50%); T3: Udine 11/29 (38%), Forlì 9/30 (30%); TL: Udine 11/15 (73%), Forlì 14/15 (93%). Rimbalzi: Udine 38 (14 offensivi), Forlì 34 (13 offensivi). Fallo antisportivo a Parravicini al 25’46’’ (44-22), tecnico ad Alibegovic al 23’30’’ (56-37) e a Caroti al 31’17’’ (77-53).

Poker mancato. Dopo tre vittorie consecutive al Carnera di Udine (e una striscia di sette nelle ultime due stagioni), l’Unieuro va incontro a una sconfitta netta e senza discussioni contro una squadra molto forte, addirittura più lunga di lei, che ha difeso molto bene e che ha giocato ispirata anche in attacco. Per Forlì, che vincendo avrebbe agganciato in classifica i rivali, la notizia migliore della serata è stata lo scarto finale sotto la doppia cifra, anche eventualmente nell’ottica del doppio confronto, dopo che nei due quarti di mezzo e anche all’inizio dell’ultimo periodo il divario fra le due formazioni aveva assunto proporzioni quasi imbarazzanti: spesso oltre i 20 punti e in tre occasioni (una nel secondo quarto e due nel quarto quarto sul 75-49 e sul 77-51) anche il +26.

All’Unieuro, priva di capitan Cinciarini che domenica contro Orzinuovi ha subito un colpo alla spalla ed è stato tenuto precauzionalmente a riposo, sono mancate probabilmente le energie nervose e fisiche dopo la sfida dell’ultimo turno, il tutto a fronte di un’ottima avversaria. I ragazzi di coach Martino, a parte non averci preso da tre (3/14 all’intervallo lungo, 5/22 dopo tre quarti) – purtroppo quasi una costante della loro stagione – sono stati davvero pessimi in difesa (e questa è stata la brutta novità), soprattutto privi di quella reattività e di quella prontezza di spirito e di riflessi che ti fa arrivare primo sul pallone, sia esso un rimbalzo o una palla vagante. I primi e unici vantaggi forlivesi sono stati la prima bomba di Pollone sullo 0-3 e poi il 4-5 segnato da Del Chiaro.

Da quel momento uno dei tanti ex da una parte e dall’altra (di sicuro il più recente) Xavier Johnson ha preso in mano la partita in attacco: 9 punti nei primi 10’. Alibegovic ha fatto un gran lavoro in difesa cancellando Harper e Udine prima ha doppiato Forlì sul 14-7 dopo 4’30’’ poi è arrivata addirittura al +15 sul 27-12 verso la fine della prima frazione. Il secondo quarto è iniziato ancor peggio: 5 punti di Hickey in 36 secondi per il 32-14 e time-out Martino. Che non fornisce gli esiti sperati. Udine è padrona del campo e vola via nel punteggio per poi rilassarsi un po’ sul 48-22 dopo 16’: l’Unieuro va all’intervallo con un 2-12 di parziale negli ultimi 4’ per il -16.

A inizio terzo quarto, sul -16, Forlì costruisce tre triple aperte che però sbaglia. Aggiungendoci anche qualche palla persa banale, non concretizza il possibile recupero e riavvicinamento. Udine controlla la partita e a nulla servono le tante rotazioni di Martino. Dopo 30’ Udine è ancora a +25.

La gara è finita, ma Forlì ha il merito di non mollare: pur sotto 79-58 al 35’, quando Udine alza le mani dal manubrio produce un parziale di 17-5 con Parravicini, Tavernelli e Pinza in evidenza. Poteva essere una debacle, alla fine è -9. Meglio accontentarsi e pensare a domenica quando al Palafiera arriverà Cantù.

Stefano Benzoni