Forlì supera Brindisi e si conferma al quarto posto in classifica

Per entrare nei playoff, i biancorossi non hanno dovuto nemmeno badare ai risultati delle avversarie sugli altri campi. Superando Brindisi, sono saliti a 46 punti, confermando il quarto posto in solitaria: irraggiungibili per l’ottava della classe (il primo piazzamento che varrà il play-in), anche se la Effe dovesse superare Rimini nel posticipo di domani sera. In attesa del derby emiliano-romagnolo, l’accoppiamento al primo turno playoff sarebbe oggi contro Verona, che è settima da sola. Ma la Fortitudo deve ancora giocare contro Rimini: se vincesse, aggancerebbe i veneti e li supererebbe in virtù del 2-0 negli scontri diretti.

Altri verdetti: Cantù, pur faticando, l’ha spuntata ad Avellino (76-82 il finale) e Forlì non potrà più raggiungerla in classifica in terza piazza. È a -2, ma gli scontri diretti premiano i brianzoli con un tiratissimo +1 di differenza canestri. L’Acqua San Bernardo può ancora insidiare il secondo posto di Rimini: dovrà superare Vigevano e sperare in un doppio capitombolo degli adriatici tra Bologna e Nardò.

Forlì, di conseguenza, chiuderà la sua regular season tra il quarto e il sesto posto. È già certa di non scendere al di sotto, in virtù del ko di misura (94-90) di Verona sul campo di Vigevano. A questo punto diventa dunque fondamentale blindare il fattore campo, perlomeno nel primo turno dei playoff. Per riuscirci, servirà chiudere tra le prime cinque. Una vittoria domenica a Cento ne darebbe la matematica certezza. Attenzione però: gli emiliani giocheranno per evitare i playout: sono a +2 su Cremona che ha su di loro il vantaggio negli scontri diretti. A proposito di avversarie dei biancorossi: Brindisi è matematicamente condannata ai play-in.

Stesso destino toccherà a Pesaro (ko 82-84 con Udine) e Avellino, sconfitta 76-82 con Cantù. Sono tutte a quota 38 punti, a -2 dal gruppone formato da Fortitudo, Milano (inciampata 84-94 con Livorno) e una Torino che continua a vincere (93-83 con Piacenza).

Risultati: Cividale-Cento 83-75, Nardò-Orzinuovi 103-83, Pesaro-Udine 82-84, Avellino-Cantù 76-82, Rieti-Cremona 69-67, Torino-Piacenza 93-83, Vigevano-Verona 94-90, Forlì-Brindisi 78-70, Milano-Livorno 84-94, Bologna-Rimini domani ore 20.45.

Classifica: Udine 58; Rimini 50*; Cantù 48; Forlì 46; Rieti e Cividale 44; Verona 42; Bologna*, Milano e Torino 40; Avellino, Pesaro e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Livorno e Cremona 26; Vigevano 24; Nardò 22; Piacenza 14.

*: una partita in meno.

Prossimo turno (domenica 27 aprile, ore 18.30): Cantù-Vigevano, Udine-Torino, Cento-Forlì, Verona-Pesaro, Cremona-Avellino, Livorno-Bologna, Orzinuovi-Cividale, Piacenza-Rieti, Brindisi-Milano, Rimini-Nardò.

Simone Casadei