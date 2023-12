Forza Andrea Costa e Virtus, sprint di Natale

Ci sono partite che non puoi sbagliare. L’impegno di questa sera con Padova (PalaRuggi, ore 20.30) rientra in questa categoria. Nell’ultima partita del 2023 la Virtus non può permettersi passi falsi, c’è in primis da riscattare la debacle sul campo di Mestre, in seconda battuta la formazione padovana ha gli stessi punti di Aglio e compagni e di conseguenza l’impegno del Ruggi assume i crismi di uno scontro diretto. La V imolese deve trovare la sua strada e per farlo servono i due punti che permetterebbero di andare alla pausa natalizia con un bottino maggiore e un umore decisamente più positiva in vista dell’impegno successivo quando si giocherà la madre di tutte le partite: il derby in programma il 7 gennaio in casa dei cugini dell’Andrea Costa. Sei giorni fa i gialloneri hanno fatto una prestazione decisamente opaca, una situazione che ha spinto il club al silenzio stampa e l’unico deputato a parlare è il direttore sportivo Carlo Marchi. Giovedì sui canali ufficiali, nella rubrica il focus del coach, queste le parole pronunciate in un video dal tecnico Mauro Zappi: "Al PalaRuggi arriva Padova – dice Zappi – ma con tutto il rispetto con Padova, potevamo avere davanti qualsiasi altro avversario, questo non cambia il fatto che l’attenzione deve essere tutta sopra noi stessi. Dovremo essere focalizzati sulla Virtus per cancellare la sconfitta di Mestre dando continuità alla vittoria ottenuta a Bisceglie e quanto si era visto nelle sconfitte successive dove il gruppo è stato unito, coeso e lottava per la maglia". Nel video sul canale ufficiale Zappi continua: "Il focus deve essere su di noi, sul duro lavoro fatto e che dovremo fare durante la gara. Con tutto il rispetto per chi ci sarà dall’altra parte, il nostro obiettivo è la vittoria, vincere una partita fondamentale per riprendere quel poco di credibilità che ci eravamo costruiti. Dobbiamo avere un senso di responsabilità verso i tifosi e per questo serve vincere". L’orgoglio ferito dei virtussini dovrà fare i conti con un’avversaria che arriva con lo stesso desiderio dei padroni di casa. Chi vince fa un buon Natale.

Antonio Montefusco