"Fuori casa prestazioni inspiegabili": "Ma resto fiducioso sul futuro"

"E’ difficile spiegare questa involuzione della squadra in trasferta, i singoli sono di valore ma ora serve che lo diventi anche il collettivo". Il consigliere di Ferrara Basket ed ex play di Argenta, Paolo Piazzi, commenta il momento dei biancazzurri, reduci da due brutte sconfitte fuori casa che ne hanno frenato la corsa verso i playoff. Una squadra a due facce, quella allenata da coach Benedetto, tanto convincente in casa quanto deludente lontano dalla Bondi Arena, e che ora deve vincere a tutti i costi domenica con Oderzo per rilanciarsi in ottica post season.

"Il gruppo l’avevo trovato assolutamente in crescita dall’arrivo in panchina del nuovo allenatore – spiega Piazzi –, la prova con Pordenone di due settimane fa era stata eccellente, motivo per cui io stesso pensavo che la strada intrapresa fosse quella giusta. Mi aspettavo che la squadra avesse trovato finalmente la sua identità, invece le cose sono andate diversamente: abbiamo subito 90 punti a Gardone e quasi 100 a Bergamo, così non va".

Piazzi rimane però fiducioso in vista delle ultime cinque partite del Play-In Gold, a cominciare da domenica prossima in casa contro Oderzo: "La società ha investito in maniera importante, ci aspettiamo di rivedere la miglior versione di questa squadra, e con maggiore continuità rispetto a quanto è stato fino ad ora.

Fuori dal campo si sta facendo un grandissimo lavoro, le mille e passa persone con Pordenone stanno a significare che la città e i tifosi stanno rispondendo presente e che questo progetto sta riuscendo nel suo obiettivo. Sarebbe bello che i ragazzi ripagassero la fiducia della loro gente mettendoci quello spirito combattivo che diverse volte è mancato: il pubblico, e mi ci metto anche io, vuole vedere quello.

Indipendentemente dalle giornate storte al tiro che possono capitare e che fanno parte del gioco".

Consigliere in casa Ferrara Basket, ma pure direttore sportivo di Argenta, Piazzi si può godere il primato in classifica raggiunto dalla sua Cestistica in serie D. "E’ una programmazione che va avanti da parecchi anni, investiamo sui giovani per portarli poi in prima squadra. L’anno scorso abbiamo costruito una squadra con diversi ragazzi del vivaio e a fianco dei senior che hanno permesso la loro crescita, Simone Cortesi su tutti.

Ora ci godiamo la consacrazione del progetto grazie anche a uno staff tecnico di assoluto valore".

Argenta arriva infatti da sette successi di fila e con una gara in meno ha raggiunto Budrio in vetta alla classifica, con la 4 Torri al terzo posto staccata al momento di sole due lunghezze. Sarà una lotta accesa fino al termine della stagione per la promozione.

Jacopo Cavallini