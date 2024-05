Galli, la finale è più vicina. Carica Garcia per gara-3

di Giorgio Grassi

La Galli grazie all’importantissima vittoria sul Costa Masnaga (65-51) in casa ha ottenuto di giocare la terza e decisiva gara per sperare di conquistare la finalissima per la promozione in A1, contro il Basket Derthona, che ha eliminato nella semifinale il Basket Treviso. Però la Galli dovrà giocare in casa della Limonta Costa Masnaga. Palla a due domani alle ore 17,30 alla Palestra Comunale. Ecco ora alcune reazioni alla vittoria contro le rosse e bravissime lombarde di Lecco. Coach José Garcia afferma: "Se la squadra giocherà con la grinta dell’altra sera in casa, credo che potremo vincere e superare anche questo duro ostacolo. La partita del Palagalli è stata vinta perché tutte le atlete si sono impegnate con grande intensità, utilizzando mente, cuore e gambe. Una Galli risorta, che mi è piaciuta, ed ha voluto questo successo con grande determinazione. Oggi dopo l’allenamento delle ore 14 partiremo per Lecco. Arrivare un giorno prima consente un ottimo recupero della stanchezza del viaggio. Sono felice per avere rivisto tutta la mia squadra superare nettamente un prova tanto impegnativa e difficile".

La guardia Maria Flora Lazzaro, che per la prima volta ha segnato la rilevante cifra di 17 punti, dice: "Speriamo di poterci ripetere. Siamo determinate ed incoraggiate dalla vittoria in casa".