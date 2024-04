Garelli. "Siamo in fiducia. Ma servirà attenzione»

È il giorno della verità per l’OraSì Ravenna, oggi più che mai padrona del suo destino: la partita con l’Allianz Civitus Vicenza può infatti regalare ai giallorossi la salvezza diretta e, di conseguenza, la matematica permanenza in categoria. Sarà però una partita da prendere con le molle per Bedetti e compagni che di fronte si troveranno una squadra determinata, proprio come i romagnoli, a conquistare due punti che significherebbero mantenere viva la fiammella della speranza di salvezza diretta. La classifica vede l’OraSì a quota 26, mentre i veneti inseguono a quota 22: se Ravenna vincesse diventerebbe irraggiungibile, andando di fatto in vacanza, se a vincere fosse Vicenza accorcerebbe a meno due a una giornata dalla fine e diventerebbe decisiva l’ultima di regular season dove i giallorossi faranno visita ai cugini dei Blacks, lanciati verso i playoff, mentre Vicenza riceverà la capolista Liofilchem Roseto. "Ci siamo allenati bene questa settimana – commenta coach Bernardi - abbiamo lavorato con grande attenzione ma anche con la giusta intensità e determinazione, mi sento di dire che la partita è stata preparata nel modo giusto.

La sfida con Vicenza può essere decisiva e sappiamo di avere il destino nelle nostre mani. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, perciò, dobbiamo soltanto fare quello che abbiam preparato". Vicenza è una squadra che ha cambiato tanto, allenatore compreso e che è stata molto altalenante. Proprio per questo è da prendere con le molle. "Vicenza – analizza il coach dell’OraSì - è una squadra che ha due giocatori particolarmente pericolosi come il funambolico playmaker Cucchiaro e l’ala Bugatti. È una squadra che gioca bene in un determinato modo con dinamiche legate a Cucchiaro su cui dovremo fare una buonissima difesa, individualmente e di squadra. L’altro riferimento è Bugatti, che segna più di sedici punti di media, è un quattro anomalo, non atletico ma con grande talento e grande tocco nelle mani. Sotto canestro ci sono Riva e Campiello. Brambilla è un altro giocatore di carattere che gioca sia da tre che da quattro e dà grande energia alla squadra. Noi dovremo essere bravi a saper dettare i ritmi e difendere forte". Infine, coach Bernardi riserva un appello ai tifosi giallorossi, con cui spera di festeggiare alla sirena finale. "Voglio fare un appello al nostro pubblico di venire numeroso, di riempire il palazzetto perché questa è una partita che può darci il responso finale del campionato e la garanzia del raggiungimento del nostro obiettivo. Abbiamo veramente bisogno del nostro pubblico, del loro entusiasmo e della loro partecipazione; quindi, spero che domani ci sia un Pala Costa stracolmo con tutti i tifosi in piedi ad incitarci". Palla a due alle ore 18, dirigono questo decisivo match i signori Bruno Licari di Marsala (Tp) e Mattia Curreli di Assemini (Ca).

Riccardo Sabadini