Gea supera Big Mat Sestese 83-75 e avanza verso i playoff di Divisione 1

Serviva vincere per rimanere in zona playoff e così è stato. Con 15 minuti finali di altissimo livello, la Gea supera la Big Mat Sestese (83-75) e fa un altro passo avanti verso i playoff di Divisione 1, al termine di una gara tiratissima, che per due quarti e mezzo ha visto la formazione ospite guidare, grazie a una serie di canestri segnati con belle incursioni, grazie a una serie di rimbalzi e a tanta grinta. I grossetani, grazie alle prove di Ense (top scorer con 22 punti), Scurti (20), con la continuità di Biagetti e con Mari che si è svegliato al momento giusto, hanno fatto girare la partita a loro favore. "Sono contento perché siamo venuti fuori nel momento peggiore – commenta il coach Marco Santolamazza –. Sono queste le partite nelle quali conta starci con la testa".

GEA: Scurti 20, Ignarra 7, Furi 5, Mezzani, Biagetti 14, Mazzei 7, Ense 22, Mari 10, Baccheschi, Naldi, Pepi, Peralta.

SESTESE: Pittoni 4, Lucarelli 16, Municchi 14, Rubino 12, Matteo Salvadori, Bucarelli 2, Marco Salvadori, Sennati 6, Bonetti 15, Ferraro 5.