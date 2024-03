L’Under19 Eccellenza biancorossa dopo un cammino importante in campionato fatto di 18 vittorie (al momento) e 2 sole sconfitte, stacca il pass con diverse giornate d’anticipo per la qualificazione alle Finali nazionali "Giancarlo Primo" di categoria che si giocheranno a Chiusi dal 29 aprile al 5 maggio prossimi. Per la squadra guidata in panchina da coach Cristiano Biagini con Eduardo Perrotta come assistente sono state decisive per l’approdo matematico alle Finali, le ultime due vittorie conquistate a Roma. Prima il 55-73 contro il Fonte Roma Basket e, questo martedì, il blitz per 67-87 in casa dello Smit Roma Centro. Adesso la classifica vede i biancorossi a 36 punti al comando del girone che comprende squadre toscane e laziali, con quattro punti di vantaggio su Firenze Basketball Academy e Tiber Roma quando mancano due giornate alla fine: per essere sicuri del primo posto assoluto del gruppo, c’è da conquistare una ulteriore vittoria perché con Tiber Roma gli scontri diretti sono sull’1-1 con la differenza canestri in favore dei capitolini. In ogni caso, però, la squadra di coach Biagini non può scendere sotto il terzo posto, l’ultimo utile per accedere alle Finali Nazionali. "Dopo qualche anno di assenza dalle finali nazionali ci ritorniamo con una nostra compagine e ne siamo assolutamente contenti – spiega Cristiano Biagini, coach della squadra Under19 Eccellenza e responsabile del settore giovanile biancorosso – siamo stati bravi, in questi anni tutt’altro che facili, a tenere in piedi il movimento dei nostri ragazzi in generale e, nello specifico, questo gruppo che ha fatto questo salto di qualità nella stagione in corso. Devo dire che, finora, abbiamo fatto un cammino notevole ed anche la partecipazione alla Next Gen dimostra che possiamo stare a certi livelli e, soprattutto, che il valore di questo gruppo Under19 Eccellenza è indiscutibile. Adesso attendiamo la fine di tutti i gironi per avere il quadro completo degli avversari alle Finali anche se, in linea di massima, già qualche squadra la conosciamo e avremo a che fare con settori giovanili forti di altissima qualità".