Giovanili Unahotels. Big-match per l’Under 17. Al Bigi arriva Pesaro Big-match per l'Under 17 biancorossa che sfida Pesaro nella lotta al vertice del girone interregionale. Dopo il blitz a Firenze, servirà una vittoria e una rimonta nella differenza canestri per continuare il cammino verso la qualificazione.