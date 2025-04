Grande attesa per il big match tra Halley e Carver Roma nel Play In Gold

C’è grande attesa in casa Halley per il big match che la squadra di coach Antonio Trullo giocherà domani alle 18 in casa della Carver Roma. I matelicesi sono primi nel Play In Gold con due punti di vantaggio nei confronti della formazione capitolina e dell’Italservice Pesaro che, da parte sua, è impegnata in trasferta contro l’Amatori Pescara. Sullo stesso parquet dove è scivolata la compagine vigorina proprio domenica scorsa, forse anche in maniera inattesa. Ma è vero pure che coach Trullo lamentava assenze importanti. "Allenarsi in pochi, come stiamo facendo da tempo, è difficile – spiega il play Matteo Rolli (foto) – perché poi questo lavoro te lo riporti in partita. Ma non vogliamo prendere scuse e non è una scusa questa: cercheremo di prepararci al meglio per le sfide che verranno. Siamo ancora primi, ci siamo giocati una sorta di bonus: ora dobbiamo concludere il lavoro". Poi un pensiero al match con la Carver: "Ci aspetta una partita tosta su un campo difficile, dovremo tirar fuori il meglio di noi". All’andata, a Castelraimondo, vinse la Halley col punteggio di 76-69. Quindi, pure il +7 nella differenza canestri è importante. L’obiettivo è chiudere il Play In Gold al primo posto perché poi, nei play off, si avrà sempre il fattore campo dalla propria parte nelle sfide decisive.

m. g.