Green Le Mura ci prova

Riprende il cammino play-off in serie cadetta regionale femminile per il Green Le Mura Spring, con le biancorosse impegnate nella gara uno della semifinale. Dopo aver liquidato la pratica Prato con un secco 3 a 0, le ragazze di Biagi affronteranno, oggi, alle ore 18.30, al "Palapertini" di Ponte Buggianese il Nicobasket.

Un match che si preannuncia molto emozionante, con il roster lucchese che ha cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida.

Nonostante l’obiettivo stagionale della conquista del miglior piazzamento sia stato raggiunto, il Green Le Mura Spring vuole provare a sfruttare l’occasione per fare un’esperienza che sicuramente potrà essere molto utile nelle stagioni successive. Ecco perché coach Biagi ha cercato di preparare questo appuntamento quasi alla perfezione, utilizzando dei video, per studiare le caratteristiche delle avversarie, provando anche schemi sotto stress, sessioni prolungate di tiro e allenamenti supplementari di rifinitura. Si troveranno di fronte un Nicobasket che arriva da ben quindici successi consecutivi, con l’ultima sconfitta che risale, addirittura, al 19 novembre, contro Siena.

I confronti diretti narrano di una vittoria per parte ed entrambe in trasferta; le biancorosse sono leggermente avanti, avendo vinto per 62-71 a Ponte Buggianese e perso rocambolescamente in casa per 61-62. Le top scorer di Nicobasket da tenere bene sotto controllo sono: Matilde Pini, granitica 2004 da 330 punti realizzati in questo campionato; la ben conosciuta Carolina Salvestrini con 262 punti e la "evergreen" Simona Giglio Tos, con 224.

"Questa è una semifinale tra due squadre che si conoscono bene – ha commentato Luca Biagi – : loro sono la squadra più in forma del campionato e potrebbe essere quella che si giocherà gli accessi alla “A2”. Ha un quintetto molto forte e ben collaudato; ma noi cercheremo di creare loro qualche problema".

"Entrambe le squadre stanno preparando questa sfida curando i minimi dettagli – ha aggiunto il coach del Green Le Mura Spring – , perché, visti i precedenti, l’episodio fa la differenza e, soprattutto nei play-off, conta come approcci la gara".

Il match tra Nicobasket e Green Le Mura Spring, in programma questo pomertiggio alle ore 18 al "Palapertini" di Ponte Buggianese, sarà diretto da Lorenzo Pampaloni di Terranova Bracciolini e Tommaso Giachi di Firenze.

Alessia Lombardi