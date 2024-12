Green Le Mura senza sosta

Non c’è sosta natalizia per il Green Le Mura che, domani sera, alle 20.15, tornerà sul parquet al palazzetto di Fucecchio, dove affronterà Prato, nella semifinale di Coppa Italia. Nella stessa giornata si giocherà la anche la sfida tra Nicobasket e Number 8 e le vincenti delle due semifinali si incontreranno domenica, per giocarsi il titolo regionale.

Le biancorosse si presentano a questo appuntamento dopo la bella vittoria, anche se sofferta, contro Massa, mentre le laniere arrivano dalla battuta d’arresto contro Senigallia. Ma facciamo il punto della situazione con coach Ferretti.

Come giudica il campionato disputato fino ad ora dal suo roster? "Come risultati siamo in linea con il programma. Certo ci mancano i due punti lasciati con Senigallia, ma la sconfitta ci ha fatto bene per capire cosa dobbiamo migliorare ed abbiamo avuto una buona reazione a Massa la domenica successiva".

Pensa che si possa migliorare ancora su qualche aspetto? "Assolutamente sì, perché la fortuna che ho è che è un gruppo molto giovane e allenabile. A parte le tre più esperte, Masini, Maffei e Tessaro, le altre sono tutte 2000, con una media inferiore ai venti anni. Quindi c’è ancora molto margine di crescita".

Si sapeva che sarebbe stato un torneo difficile. Pensa che le aspettative siano state rispecchiate? "Come ho detto prima. ci mancano quei due punti; comunque il campionato con quindici squadre, delle quali cinque fuori regione, è molto divertente e non ti consente di abbassare la guardia".

Si sta per concludere quest’ anno: cosa chiede alle sue ragazze per il 2025? "Che continuino a divertirsi, crescendo insieme, come persone prima e come giocatrici poi".

Sulla gara di domani l’analisi è arrivata dalla "ds" Imma Gentile che sta facendo un ottimo lavoro anche per quanto riguarda il settore giovanile. "Sarà una final four anticipata a dicembre per motivi di calendario di campionato – ha spiegato – , in un periodo generalmente destinato alla pausa natalizia, ma che ci andremo a giocare al meglio delle nostre possibilità, anche se avremo qualche defezione nel gruppo. Tutto questo senza perdere di vista la ripresa del campionato del sabato successivo".

Per quanto riguarda il roster a disposizione, Ferretti dovrà fare a meno di Maffei (per motivi familiari) e di Dianda (impegnata a Roma negli allenamenti della Nazionale Under 16). La semifinale sarà diretta da Giulio Borchi di Pontedera e Alessandro Valfrè di Massa.

Alessia Lombardi