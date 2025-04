Gs Noi d’Avane trionfa nel campionato provinciale Uisp Firenze-Arezzo di pallacanestro

Il Gs Noi d’Avane continua a regalarsi grandi soddisfazioni. Dopo la scorsa strepitosa stagione, conclusasi con il titolo di vice campione nazionale, infatti, il team giallonero quest’anno ha bissato il successo nel campione provinciale Uisp Firenze-Arezzo di pallacanestro. La squadra capitanata da Matteo Alderighi si è imposta per 64-52 nella finalissima andata in scena al Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana a Vinci, contro gli storici rivali del Butchers Scandicci. Di fronte ad un folto pubblico giallonero, i ragazzi di coach Marmugi, coadiuvato dal vice Cacioppi, hanno sempre condotto la gara senza mai permettere, di fatto, agli avversari di cambiare l’inerzia del match. Grande prova di squadra da parte del Gs Noi d’Avane, anche se una menzione particolare la meritano i tre andati in doppia cifra per quanto riguarda i punti realizzati, Ghizzani, Malventi e Ammannati. L’unica nota stonata della serata l’infortunio che costringerà ai box per un mese Cesare Mugnaini. Questo il tabellino giallonero: Ghizzani 14, Malventi 16, Mugnaini 8, Bagnoli 8, Ammannati 10, Davini 4, Gemignani 2, Fontani 2, Alderighi, Bettarini, D’Amato, Galli.

Adesso la formazione empolese tornerà in campo già questa sera in casa per il primo impegno della fase regionale, che la vedrà opposta Montecatini. Oltre alle due compagini, il girone di questa prima fase verso il titolo toscano è composto anche dalla seconda squadra di Scandicci e da Pisa. Insomma il cammino è lungo e tortuosa, ma il Gs Noi d’Avane ha tutta l’intenzione di provare a ripetere quanto fatto nella scorsa stagione.

Si.Ci.