Halley Thunder Basket. Auguri dal club all’ex Cutugno promosso in A1

Forse anche un po’ a sorpresa l’Ecodem Alpo di Villafranca (Verona) ha conquistato la promozione in A1 vincendo la finale contro la favorita Udine, che aveva chiuso in testa la regular season nel girone B. Nell’altro raggruppamento, invece, è stata la Derthona ad aggiudicarsi la serie contro il San Giovanni Valdarno e a staccare così il pass per il massimo campionato nazionale di basket femminile. Alla guida della formazione piemontese c’è il tecnico Orazio Cutugno, fino allo scorso anno allenatore della Halley Thunder Matelica. Il coach siciliano, dunque, approda in A1: obiettivo dichiarato all’inizio della stagione e per il quale aveva lasciato Matelica. "La Halley Thunder – scrive la società matelicese – si congratula con la Alpo e con la Bcc Derthona (quest’ultima allenata dai nostri ex coach Orazio Cutugno e Massimo Cerini) per aver centrato il prestigioso traguardo della promozione in A1 e, allo stesso tempo, si complimenta con la Polisportiva San Giovanni Valdarno e con la Apu Udine che - seppur sconfitte in finale - sono state protagoniste di una splendida stagione". Al coach Orazio Cutugno arrivano i complimenti anche della Vigor Matelica, sempre targata Halley: "Ne è passata di acqua sotto i ponti dal biennio 2013-2015 - ricorda il club che segue il settore maschile - , quando Cutugno era vice di coach Andrea Pecchia in maglia Vigor nell’allora C nazionale. Bravo Orazio!". Con i verdetti promozione, quindi, va definitivamente in archivio la stagione di A2 femminile. Atlete in vacanza, dirigenti al lavoro per pianificare il prossimo campionato.

m. g.