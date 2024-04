I Blacks vogliono stupire. "Saremo la mina vagante. Nei playoff si azzera tutto»

‘Con le facce giuste e difendendo possiamo essere la mina vagante dei playoff". Suona la carica il general manager dei Blacks Andrea Baccarini a poco più di una settimana dalla prima gara del quarto di finale playoff in casa della Libertas Livorno. Di sicuro i toscani sono una squadra molto forte e avranno il fattore campo come arma in più, ma Faenza ha mostrato nell’ultimo mese di poter competere contro chiunque. Le prestazioni con Roseto e a Ruvo di Puglia sono la dimostrazione che i Blacks hanno le potenzialità per dire la loro nella fase più calda della stagione. "Tutto quello che è successo fino ad ora si resetta – continua Baccarini – e in un mese e mezzo si decide un’intera stagione. Livorno è un’ottima squadra e una grande piazza dove la pallacanestro è amatissima. Non vediamo l’ora di affrontare un avversario che ha tante individualità importanti e che ha anche una incredibile forza nel collettivo: ha infatti la migliore difesa di tutta la serie B Nazionale. Dovremo entrare in campo leggeri e allo stesso tempo essere anche determinati, consapevoli che abbiamo le qualità per giocare al meglio questa serie difficile". Quale sarà il vostro punto di forza? "Sicuramente avere le rotazioni con nove senior sarà determinante, perché abbiamo dimostrato di poter mantenere alta l’intensità alternandoli tutti e facendoli giocare anche pochi minuti: ognuno riesce infatti sempre a dare il proprio contributo. Determinante sarà la difesa, perché se saremo intensi e aggressivi avremo delle possibilità, altrimenti non ci sarà nulla da fare".

La stagione dei Blacks è stata ricca di alti e bassi: come la giudica? "Siamo partiti con tante aspettative, ma durante il campionato abbiamo avuto tanti momenti non semplici da superare. Ci siamo dovuti riparametrare con un torneo lungo e difficile dove i valori sono cambiati rispetto agli anni precedenti". La prima gara si giocherà sabato 4 maggio alle 20.45 a Livorno; poi lunedì 6 alle 20.45 sempre in terra toscana. A Faenza gara 3 venerdì 10 alle 20.30. Le eventuali gara 4 e gara 5 saranno al PalaCattani domenica 12 alle 18 e martedì 15 alle 20.45 a Livorno. Per la prima partita, la Brigata Manfreda, il gruppo dei tifosi dei Blacks, organizza un pullman. Per info: 339-6097449.

Luca Del Favero