I gialloneri in trasferta. Coach Galetti:: "Daremo tutto contro una big»

Dopo lo scivolone nell’infrasettimanale di mercoledì, la Virtus Imola è chiamata al riscatto nuovamente in trasferta sul campo di Casale Monferrato, palla a due ore 18. I gialloneri devono muovere la classifica per non perdere ulteriore terreno, il calendario non concede tregua visto che mercoledì c’è un altro turno infrasettimanale e bisogna sempre tenere la spia della benzina accesa per competere al meglio con gli avversari. Al match odierno le due squadre ci arrivano con stati d’animo diversi, la V imolese ha portato a casa una passo falso che poteva pure essere evitato, i piemontesi invece dal colpo corsaro a Mestre, un parquet dove saranno poche le squadre a vincere. Gli imolesi per il riscatto, i piemontesi per dare continuità all’ultima affermazione. Ancora una volta Galetti sarà ex dell’incontro: "Ci attende una partita molto difficile – commenta il coach giallonero – soprattutto perché da due match a questa parte Monferrato ha preso ritmo ed è diventata la squadra forte che doveva essere già dall’inizio della stagione. I suoi migliori giocatori sono in un momento di grande prestazione e dobbiamo cercare di limitare il più possibile i loro top player e avere qualche mismatch sui giocatori un po’ più giovani".

Un campionato senza respiro e soste che costringe le squadre agli straordinari: "È chiaro che in questo momento, stanchi e stressati dalla sconfitta con Fiorenzuola, andare a fare una trasferta così lunga e così impegnativa non è semplice però la squadra sta rispondendo. Onestamente faccio fatica a dire chi avrò a disposizione perché ci sono tante situazioni in bilico. Cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Dovremo fare una prestazione continua. Non dobbiamo permettere a Casale di scappare via come ha fatto Fiorenzuola. Bisogna essere concreti nelle palle recuperate e non sprecare palloni in attacco". Il match sarà diretto da Mammola e Fusari.