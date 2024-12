I POSTICIPI di ieri. Cade Cividale e Rimini allunga. A segno Cantù

Vincono Rimini, Cantù, Avellino e Nardò nei quattro posticipi della 13ª giornata disputati ieri sera. La capolista passa 72-87 a Vigevano mandando cinque uomini in doppia cifra, mentre l’Acqua San Bernardo supera in casa Cremona 87-78 con un buon esordio di Dustin Hogue (14 punti e 9 rimbalzi), 20 punti di Tyrus Mcgee, 18 di Baldi Rossi e 11 assist di Andrea De Nicolao. Cade invece per la seconda gara consecutiva Cividale, ko a Nardò 84-77 con i pugliesi trascinati dai 33 punti di Woodson e dai 15 di Stewart. Terza vittoria consecutiva poi per Avellino: blitz a Cento 68-73 mandando quattro uomini in doppia cifra (Bortolin 15, Lewis e Mussini 14, Jurkatamm 10); agli emiliani non bastano i 21 punti di un ottimo Lorenzo Benvenuti. In classifica dopo 15 turni Cantù raggiunge a 22 Cividale e Udine, mentre Rimini allunga a +6 sul trio di inseguitori. Avellino si posiziona da sola subito dietro il quartetto formato da Forlì, Rieti, Milano e Verona; in coda Nardò raggiunge Cremona e Livorno.

Classifica: Rimini 28; Cividale, Udine e Cantù 22; Forlì, Rieti, Milano e Verona 18; Avellino 16; Orzinuovi, Fortitudo e Torino 14; Brindisi e Pesaro 12; Cremona, Livorno e Nardò 10; Vigevano e Cento 8; Piacenza 6. s. b.