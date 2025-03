I rossoblù verso le final four. Un sogno chiamato. Coppa Italia Serie B

BASKET

Si apre il sipario sull’edizione 2025 delle Final Four di Coppa Italia LNP 2025 Old Wild West per Serie A2 e B Nazionale, in programma da venerdì 14 a domenica 16 marzo al PalaDozza. In quello che nella "basket city" d’Italia per eccellenza viene considerato un vero e proprio tempio della palla a spicchi Montecatini Terme sarà ancora una volta protagonista, dopo il trionfo dello scorso anno a Roma targato Fabo Herons: stavolta la portabandiera della città delle terme sarà La T Tecnica Gema Montecatini, presente all’evento con una mini-delegazione composta da coach Marco Del Re e dal capitano Nicola Savoldelli. La formula della kermesse non cambierà di molto rispetto al format consueto: sia per le "finals" di A2 che per quelle di B Nazionale si affronteranno in due semifinali le prime due classificate del Girone A e quelle del Girone B al termine delle diciannove giornate di andata, con accoppiamenti incrociati. Nella prima sfida, prevista per il 15 marzo alle 18, Roseto, capolista del girone "sud", affronterà Treviglio-Brianza che attualmente guida il raggruppamento del "nord" ma che al diciannovesimo turno ricopriva la seconda posizione; a seguire andrà in scena La T Gema-Knights Legnano, sfida fra "seconde" dei rispettivi gironi anche se la formazione di coach Paolo Piazza ha subito il sorpasso di Treviglio soltanto poche settimane fa, dopo essere stata quasi trenta giornate in vetta. Le vincenti si affronteranno nella finalissima di domenica 16 marzo alle 18. "Ci sono tanti stimoli per quest’evento, c’è grande orgoglio di poter partecipare – ha commentato coach Del Re a margine della presentazione delle finali - Questi sono incontri che si preparano tecnicamente come un normale incontro di campionato, con un’unica grande differenza: in Coppa abbiamo gare secche, si tratterà di un impegno stimolante". Il tecnico livornese ha poi allontanato qualsiasi paragone con l’impresa firmata dai "cugini" della Fabo un anno fa: "È un derby vissuto con fermento e allo stesso tempo con grande correttezza, quest’anno però lo sentiamo meno rispetto alle stagioni passate". Gli ha fatto eco capitan Savoldelli: "Non pensiamo alla vittoria degli Herons lo scorso anno, ma al nostro percorso; siamo molto onorati di essere qui, cercheremo di dare il massimo e magari, chissà, porteremo a casa il trofeo".

Filippo Palazzoni