Il Bologna 2016 è già nel futuro: "Ripartiamo da coach Lunghini"

È l’ora dei bilanci in casa Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri. La squadra arrivata a un passo dei playoff del campionato di B Interregionale, dopo un’agguerrita fase play-in per provare a conquistare uno dei primi due posti, e già al lavoro per pianificare l’annata 2024/2025: con l’obiettivo di figurare sul territorio come rampa di lancio tanto nell’ambito dello sport quanto in quello del lavoro.

Presidente Guerri, che stagione è stata per voi?

"Siamo molto contenti del nostro cammino, la nostra è una stagione da 7, ma avrei alzato a 8 se fossimo arrivati ai playoff. Purtroppo siamo arrivati in fondo un po’ affaticati e corti, ma nel complesso è stato fatto un grande lavoro da parte di società, staff tecnico e giocatori, nessuno escluso".

State già pianificando il futuro?

"Abbiamo deciso di allenarci per tutto il mese di maggio e nel mentre parleremo coi ragazzi per cercare di riconfermare gran parte del gruppo".

Si possono già fare dei nomi? "Andiamo per gradi: il primo passo sarà quello di confermare lo staff dirigenziale e tecnico, poi quello medico e successivamente i giocatori. Preferisco prima gettare le basi e voglio che siano solide. Anche perché il campionato è ancora attivo".

Capitan Fontecchio sarà dei vostri?

"Nella prima parte della stagione è stato per distacco il miglior giocatore del nostro girone e il suo infortunio ci ha penalizzati. Siamo molto attenti per capire cosa succederà e se vorrà far convivere l’anima sportiva e lavorativa, o scegliere di propendere per quella lavorativa".

Vi hanno penalizzato gli infortuni?

"Diciamo che ci sono mancati tanto Fontecchio quando mio figlio Lorenzo, che è uno dei nostri migliori difensori e che si è recentemente operato alla caviglia e tendine d’Achille. Ne avrà per un paio di mesi. Senza di loro ai playoff non ci vai, per quanto la squadra abbia fatto bene e gli innesti che sono arrivati ci hanno fatto arrivare a un passo dai playoff".

Come sogna la sua squadra del futuro?

"Cercheremo di avere senz’altro una squadra giovane e fra le altre cose molti giocatori di Bologna ci stanno cercando, il che ci riempie di gioia. Poi andremo a pescare 3-4 fuorisede per fare

un salto salto di qualità. Quindi 2-3 veterani, 3-4 giovani e 3-4 dall’esterno sui quali costruire consistenza offensiva e difensiva".

Coach Lunghini promosso?

"Lunghini è già riconfermato. Cercheremo dal punto di vista tecnico di migliorare il nostro lavoro. Il campo di gioco? Saremo sempre al PalaSavena, la nostra seconda casa ormai".