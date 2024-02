Il Bologna 2016 fatica, ma vince. Francesco Francia: il poker è servito

Ha termine sul parquet di Fabriano, alla quinta vittoria consecutiva, la striscia positiva dei New Flying Balls di coach Conti, che scivolano al penultimo posto del girone B di serie B pur conservando il +6 sul fanalino Taranto, ko contro Vicenza: domenica la delicata trasferta-salvezza sul campo di Padova. In Interregionale rumoroso terzo successo di fila per l’Olimpia Castello, squadra più in forma del girone C insieme a Ferrara (bene contro la capolista Sangiorgese), che piega i Tigers Romagna e sale così al sesto posto in coabitazione col Bologna 2016, in ripresa dopo il 75-73 contro Nerviano. In serie C cala il poker la Francesco Francia, che piega Correggio e si mantiene sulla scia della capolista del girone A Scandiano, ancora a +2 dai ragazzi di coach Mondini: dietro sigilla la quinta piazza il Cvd Casalecchio, in scioltezza contro Parma. Prima spallata invece nel girone B per la Virtus Medicina, che nell’attesissimo big match al vertice supera la corazzata Cmp Global e rinsalda la leadership a +4 sui rossoblù: sugli scudi un Murati da 26 punti.

Dalle retrovie perde quota Molinella, che perde la quarta di fila contro Ozzano e vede allontanarsi il terzo posto, occupato da Forlimpopoli.

In Divisione Regionale 1 è di una superlativa Vis Persiceto il difficile derby del girone A sul campo della capolista Audace, che vede sfumare la dodicesima vittoria consecutiva, ma resta in vetta a +4 sulla coppia formata dai persicetani e dai Giardini Margherita, ko a Cento. Terzo referto rosa consecutivo per il Voltone, che supera la Veni e sale al quinto posto.

Brinda al decimo successo consecutivo infine la regina del girone B Budrio, che conquista Cesena e mantiene il +4 sulla Cestistica Argenta: perde terreno invece Granarolo, ko casalingo contro l’Omega e ora a +2 sulla 4 Torri Ferrara.