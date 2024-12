Il Bologna 2016 va con Barbotti e Romanò. Ozzano replica con Ranuzzi e Myers junior

Col titolo di miglior difesa della division C di Interregionale, oltre a quello di squadra più in forma, continua la fase propizia del Bologna 2016 di capitan Lorenzo Guerri, che piega Pizzighettone (rischiando di rovesciare il differenziale dell’andata, -7) e centra la quarta vittoria consecutiva: al PalaSavena i rossoblù viaggiano con un record di 6 vittorie e 1 sconfitta. Partenza fulminea dei padroni di casa, che toccano il +10 con Osellieri (14 punti e 6 rimbalzi), Romanò (7 punti) e Barbotti (doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi), riuscendo a respingere il controbreak cremonese del secondo quarto. Nell’ultimo quarto Pizzighettone mette la testa avanti, ma il parziale di Romanò, Tinsley e Osellieri (8-0) dà la spallata definitiva che chiude la pratica.

Stesso trend nella division E, col quarto successo di fila dei New Flying Balls, che signoreggiano sul parquet di Senigallia e mantengono così la testa del girone: giovedì il turno infrasettimanale, col big match sul campo di Pesaro, sponda Loreto. Partenza subito in quarta per i ‘palloni volanti’, che fanno 9-27 alla prima sirena conservando il divario anche all’intervallo (24-43). Il meccanismo si inceppa alle ultime curve, ma lo zampino di Ranuzzi (19), Ranitovic (15) e Myers (13) chiude la pratica.

Gare division C: Blu Bergamo-Sangiorgese 93-77, Bologna 2016-Pizzighettone 61-55, Iseo-Cernusco 93-75, Nervianese-Sansebasket Cremona 73-75, Basket 2000-Social Milano 54-61, Stings Mantova-Gardonese 49-66.

La classifica: Iseo, Sangiorgese e Stings Mantova 18; Bologna 2016 e Gardonese 16; e Pizzighettone 14; Cernusco, Nervianese, Social Milano, Basket 2000 e Blu Bergamo 10; Sansebasket Cremona 6.

Gare division E: Roseto 2020-Attila Porto Recanati 51-55, Vigor Matelica-Bramante Pesaro 89-57, Senigallia-New Flying Balls 67-73, Recanati-Teramo a Spicchi 89-69, Virtus Civitanova-Loreto Pesaro 75-86, Olimpia Castello-Valdiceppo 75-85.

La classifica: Vigor Matelica, Recanati, Loreto Pesaro e New Flying Balls 18; Attila Porto Recanati e Valdiceppo 14; Bramante Pesaro e 12; Roseto 2020, Senigallia e Virtus Civitanova 10; Teramo a Spicchi 8; Olimpia Castello 6.

Giacomo Gelati