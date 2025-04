Il Costone sfida il Nico Basket al PalaOrlandi per l'Open Day Ladies

È un’impresa difficile ma il Costone ha il dovere di provarci. L’Aymarà ospita al PalaOrlandi il quotato Nico Basket di Ponte Buggianese (palla a due alle 18, Profeti di Rosignano Marittimo e De Trane di Pontedera gli arbitri) nel penultimo turno di stagione regolare. "Affrontiamo una squadra ben organizzata e completa in tutti i ruoli programmata per il salto di qualità – ha detto alla vigilia del match coach David Fattorini -. Offensivamente può esprimere soluzioni sia dal perimetro sia dall’area. Sarà una partita dove noi dovremo provare a giocare in scioltezza senza ansia e preoccupazione, il ritmo offensivo dovrà essere ben dettato per permettere a tutte le nostre giocatrici di esprimersi al meglio. Il gruppo ha reagito bene alla sconfitta contro Terni – ha aggiunto Fattorini -. Abbiamo recuperato forze mentali e fisiche. È rientra in gruppo Pierucci, unica assente è Becatti – ha concluso il coach dell’Aymarà - per il grave infortunio subito nelle settimane passate: tutto lo staff ed il gruppo squadra e’ vicino a Gaia ora più che mai".

Non solo la partita con il Nico Basket, tutto il pomeriggio del PalaOrlandi sarà dedicato al basket femminile con "l’Open Day Ladies", una giornata di gioco e divertimento dedicato alle giovanissime che vogliono avvicinarsi a questo sport. Le attività iniziano alle 15 e terminano con una gustosa merenda intorno alle 17. "È un’occasione importante per far conoscere la nostra realtà e il basket femminile – ha detto Stefania Paciotti Presidente dell’Adpf Costone -. I nostri istruttori e tutti i nostri collaboratori si dedicheranno alle ragazze che vogliono avvicinarsi al Costone e vogliono trascorrere un pomeriggio in allegria. Per l’occasione vorrei ringraziare pubblicamente Vidmederi Diagnostic e in particolare l’amministratore Sara Pugliese per il supporto fornito. Una collaborazione preziosa che rende ancora più importante questa giornata dedicata alle atlete più giovani".

"Sostenere questo evento significa per noi promuovere non solo lo sport femminile, ma anche la cultura della prevenzione che parte dai più giovani – ha dichiarato Sara Pugliese, direttore generale di Vismederi Diagnostics –. Il benessere si costruisce giorno dopo giorno e lo sport è uno straordinario alleato per educare le nuove generazioni all’ascolto del proprio corpo e alla cura di sé".