Il derby è tutto della Bnv Juve. Cus Pisa ko

La Bnv Juve Pontedera ha conquistato un’importante vittoria nel derby contro il CUS Pisa, imponendosi con il risultato di 73-67 e salendo così a 8 punti in classifica dopo nove giornate di campionato, portando a due la striscia di risultati utili consecutivi. La partita è iniziata con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare continuità in fase realizzativa e con il CUS Pisa che ha chiuso il primo quarto avanti di due punti sul 18-16. Nel secondo periodo però è arrivata la reazione della Juve Pontedera, che ha alzato l’intensità difensiva limitando i padroni di casa a soli 12 punti e trovando maggiore fluidità in attacco in un parziale di 19-12 che ha consentito agli ospiti di chiudere il primo tempo. Nel terzo periodo la squadra pontederese ha espresso il suo miglior gioco, arrivando a toccare il massimo vantaggio di +12 nella prima metà del quarto grazie a una buona gestione dei possessi e a una difesa solida ma il CUS Pisa ha provato a rientrare riducendo lo scarto prima dell’ultimo parziale. Nell’ultima frazione invece la gara si è mantenuta equilibrata, con la squadra avversaria che ha tentato di accorciare ulteriormente ma la Juve Pontedera ha gestito con lucidità i momenti decisivi e ha capitalizzato ai liberi, chiudendo la sfida con un ottimo 73-67.