Il direttore sportivo. Turci ci crede: "L’obiettivo è tornare a Rieti»

Non è sullo 0-2 che Rimini voleva arrivare al Flaminio, ma ora i biancorossi vogliono a tutti i costi portare la serie a gara4. C’è la giusta determinazione nell’ambiente: "Abbiamo giocato due gare importanti a Rieti – dice il ds Davide Turci –, purtroppo abbiamo perso ma la squadra ha combattuto e ha dato il 100%. Avremmo voluto arrivare a Rimini dopo un 1-1, ma non ce l’abbiamo fatta e adesso diamo tutto in questa terza partita. Abbiamo la voglia e la convinzione di tornare a Rieti per giocare gara5. Il tutto sostenuti in gara3 da un palazzetto che ci aspettiamo come sempre numeroso". Il ds racconta poi il problema fisico di Tomassini. "Giovanni è l’emblema di questo periodo. Abbiamo tante persone che lavorano dietro le quinte che spesso non sono neanche citate e sono la vera fortuna di questa società. Lui dopo gara1 ha avuto un risentimento al polpaccio e, grazie allo staff medico e a Tommaso Rinaldi che era con la squadra a Rieti, si è riusciti a trovare la possibilità di fare una risonanza magnetica a Terni. Non è al 100%, ma da professionista e da giocatore serio è voluto stare assieme ai compagni e provarci, rischiando di suo. Lo stesso Tassinari non è al meglio ma sta giocando. Tutti per il bene comune. Tutti, con questo comportamento, stanno mostrando di tenere alla maglia". Infine l’appello ai tifosi. "Rimini non ha mai abbandonato la squadra – chiude Turci – e siamo sicuri che i ragazzi del Barrio trascineranno tutto il pubblico per una gara3 con un effetto Flaminio come mai visto prima".