Il grande ex. "Spero in un’altra partita al cardiopalma»

Il match odierno vede il ritorno al PalaBigi di Alessandro Dalla Salda. "Tornare in via Guasco è sempre un’emozione incredibile sia quando è vuoto come ora (mentre parla sta assistendo all’allenamento pomeridiano della Gevi, ndr) sia quando è stracolmo del suo meraviglioso pubblico. Qui ho potuto essere partecipe di serate di felicità, vittorie e qualche amarezza". Il manager reggiano, oggi in forza ai partenopei, non si aspetta un’accoglienza particolare: "Mica sono un giocatore o un ex allenatore - sottolinea - ma mi farà sicuramente tanto piacere rivedere e salutare tantissimi amici". Dal punto di vista tecnico auspica "un’altra partita al cardiopalma, per il divertimento del pubblico. Le due sfide precedenti sono state bellissime e tiratissime, mi piacerebbe lo fosse anche questa". Gli obiettivi delle due squadre sono comuni, la caccia ai playoff: "Tuttavia Reggio potrebbe accedervi anche perdendo sia con noi che la prossima, Napoli invece potrebbe restare fuori anche vincendole entrambe. Quindi noi non dobbiamo mollare neanche un secondo, giocare con cattiveria e durezza. E’ l’unico modo per uscire coi 2 punti".

Oltre alla partita di basket, Dalla Salda ieri ha raccontato la sua militanza biancorossa a beneficio del film che il regista Massimiliano Finazzer Flory sta girando per i 50 anni di vita della Pallacanestro Reggiana. "Iniziativa bellissima per cui proprietà e dirigenza meritano i complimenti". Ieri intervistato pure Piero Montecchi in Piazza Prampolini.

Gabriele Gallo