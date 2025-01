Il Malaguti è della Stella Azzurra. Gli applausi sono tutti per la Bsl

Vince per il secondo anno consecutivo la Stella Azzurra Roma che in una finalissima davvero emozionante supera al PalaYuri Gran Torino per 83-62.

I capitolini, dopo avere battuto in semifinale la favorita Bassano, calano così il bis dimostrando la qualità del proprio organico, superando in una finale dominata dalla Stella Azzurra. Vince la Stella Azzurra, ma vince anche la Bsl San Lazzaro per la perfetta, come al solito, organizzazione di questa edizione numero 34 del torneo cadetti-under 17, in assoluto un punto di riferimento in campo nazionale per le squadre di categoria.

E’ stata una cinque giorni di sfide bellissime, che ha messo in mostra tanti giocatori che saranno le stelle di domani. Tra le bolognesi in campo la migliore è stata la Virtus. I bianconeri hanno chiuso al quinto posto battendo 78-66 la Vis Ferrara.

Contro gli estensi ottima prova di Mattia Verona 17 punti, in doppia cifra anche Marco Milazzo e Riccardo Palai entrambi a 15, vicino alla doppia cifra, a 9 Livio Berlingeri per la V nera che chiudono ai piedi del podio il proprio torneo.

Sconfitta e dodicesimo posto per la Bsl San Lazzaro padrona di casa. La formazione diretta da Roberto Rocca è stata battuta da Padova 80-76. Non sono bastati i 22 punti di un eccellente Federico Barbani, uniti ai 15 di Manuel Panucci e i 10 di Chidera Onwuta ad evitare il nuovo ko dei biancoverdi. Finisce in crescendo infine la Fortitudo Academy. I biancoblù battono Moncalieri 92-67, ottengono la prima vittoria nella kermesse ed evitano così di chiudere all’ultimo posto la manifestazione.

Mattatori della sfida con i piemontesi Simone Campomori autore di 19 punti seguito da Davide Bentivogli 15 e Luca Ansaloni 12.

Risultati delle finali: Gran Torino-Stella Azzurra Roma 62-83, Cantù-Bassano 65-7, Virtus Bologna-Vis Ferrara 78-66, Udine-Pesaro 72-78, Venezia-Reggiana 81-95, Padova-Bsl San Lazzaro 80-76, Forlì-Don Bosco Livorno 76-67, Fortitudo Academy Bologna-Moncalieri 92-67.

Sulle orme di Belinelli, Melli, Fontecchio a livello individuale, il titolo di cannoniere del torneo è andata a Igor Stjepanovic (Udine) che ha chiuso il torneo con una media di 29 punti nelle 5 sfide del torneo, alle sue spalle Raffaele Ficetti (Ferrara) con 25,9 punti.

Tra i giocatori bolognesi il primo è Livio Berlingeri (Virtus Bologna) che ha chiuso con 15,6 punti di media a partita. Mvp del torneo che succede a giocatori come Damiao, Righetti, Malaventura, Belinelli, Montano, Tessitori, Fontecchio, Flaccadori, Davide Moretti, Strautins, Niang è stato infine eletto Ricards Aizpurs lettone della Stella Azzurra Roma autore di 34 punti in semifinale e 36 nella finale.